نشكركم على متابعتكم خبر جواز السفر الإماراتي الأقوى في العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 11:53 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

شهدت دولة الإمارات أكبر نمو في قوة جوازات السفر على مدى السنوات العشر الماضية، بحسب ما أكده موقع لأبحاث الهجرة.

وأجرى خبراء هجرة الاستثمار على موقع «Globalresidenceindex.com» بحثاً عن جوازات السفر. التي شهدت أكبر تحسن خلال السنوات العشر الماضية، حيث تصدرت الإمارات التصنيف العالمي.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، أصبح الوصول إلى الإمارات متاحاً بشكل متزايد. وفي المقابل، يمكن لحاملي جوازات السفر الإماراتية الاستمتاع بحركة تنقل متزايدة حول العالم.