نشكركم على متابعتكم خبر وكالة “ناسا” تتوقع إطلاق “سبيس إكس كرو 6” يوم غد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 10:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

تنبأ مسؤولو الطقس في السرب الخامس والأربعين، التابع لمحطة كيب كانافيرال بمركز كينيدي للفضاء بفلوريدا. بأن تكون الظروف الجوية مواتية لإطلاق مهمة “سبيس إكس كرو 6” غداً بنسبة 95%.

وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” في بيان لها، أن “فرق إدارة المهام اجتمعت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء. لمراجعة الاستعداد لإطلاق مهمة (سبيس إكس كرو 6)، وتقييم الظروف الجوية في موقع الإطلاق. وعلى طول مسار رحلة المركبة الفضائية (سبيس إكس دراجون انديفور) المخططة”.

وحدد مركز “محمد بن راشد للفضاء” وبالتعاون مع الشركاء العالميين وكالة الفضاء الأميركية “ناسا وسبيس إكس”، غداً الخميس الموافق 2 مارس. موعداً جديداً لإطلاق مهمة “طموح زايد2″، وذلك عند الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات.

وتمت الإشارة إلى أن هذا الموعد قابل للتغيير استناداً إلى مدى معالجة السبب التقني للتأجيل الذي حصل عند إطلاق المهمة. وتركز بوجود أمر طرأ على الأنظمة الأرضية، حيث توافقت الفرق المعنية بالمهمة بالإجماع، على التحقق من الخلل الذي حال دون الحصول على البيانات، التي تؤكد تزويد الصاروخ “فالكون 9” بالمواد اللازمة للإقلاع.