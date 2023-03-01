نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يزور مزرعة حتا النموذجية للفراولة ويشيد بجهود أبناء الإمارات لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” – على هامش زيارة سموه، اليوم لمنطقة حتا للاطلاع على سير العمل في المرحلة الأولى من مشاريع ومبادرات تطوير المنطقة -.. مزرعة حتا النموذجية للفراولة المملوكة للمواطن خلفان حميد المطيوعي.

وبحسب “وام”، أشاد سموه خلال زيارته للمزرعة، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية النائب الثاني لرئيس مجلس دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، بجهود أبناء الإمارات وشبابِها المبدعين في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الزراعي من خلال ما يقدمون من أفكار ومشاريع لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي والتوسّع في إنتاج الغذاء محلياً.

كما أثنى سموه على فكرة المزرعة النموذجية للفراولة ودورها في جذب السياح والزوار من مرتادي المنطقة، الذين يأتوا إلى المزرعة للاستمتاع بما تقدمه لهم من منتجات تشمل الفراولة والتين والعصائر الطبيعية.

من جانبه عبر صاحب المزرعة عن سعادته الغامرة بتشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمزرعته وتشجيع سموه ودعمه المستمر لأبناء الإمارات على الإنتاج ضمن مختلف ميادين العمل بما فيها القطاع الزراعي.

وتشمل المزرعة التي تم إنجازها في العام 2022 حقلين أحدهما مكشوف بلغ عدد الشتلات المزروعة به 6000 شتلة، والآخر زجاجي بإجمالي عدد شتلات 1870 شتلة.