نشكركم على متابعتكم خبر معهد دبي القضائي يُدشّن خدماته وبرامجه التدريبيّة المتخصّصة عبر “الميتافيرس” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

دشّن معهد دبي القضائي رسميّاً حضوره عبر “الميتافيرس” بهدف تقديم خدماته وبرامجه التدريبيّة المتخصّصة باستخدام هذه التقنيّة، ليكون المعهد بذلك أول جهة تدريبية في المجال القانون والقضائي بالعالم تعتمد “الميتافيرس” في خدماتها وذلك تماشيا مع استراتيجيّة دبي للميتافيرس، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مُدن في الاقتصادات الرائدة في هذا المجال، وجعلها مركزاً رئيسياً لمجتمع “الميتافيرس” العالمي.

وبحسب “وام”، سيشهد مشروع اعتماد “الميتافيرس” لدى معهد دبي القضائي عدداً من المراحل في الفترة المقبلة، تبدأ بإطلاق أول برنامج تدريبي يستخدم “الميتافيرس”، على أن يلي ذلك مراحل أخرى لاحقة، من شأنها أن ترسّخ حضور “الميتافيرس” كركيزة أساسيّة وأسلوب عمل مستدام لدى المعهد، تماشياً مع رؤيته الاستراتيجية بكونه معهداً رائداً يدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالميّة، ويُعزز من التحول الرقمي في توفير خدماته الذكيّة.

وقالت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: “ينطلق معهد دبي القضائي اليوم باعتماده تقنية الميتافيرس، في مسيرة رائدة من شأنها أن تُحدث نقلة نوعيّة في الحلول التدريبيّة والتطويرية والخدمات المتنوّعة التي يوفّرها لأعضاء السلطة القضائيّة وأعوانهم. وستسهم هذه التقنيّة في رسم معالم المستقبل الرقمي للمعهد، بما يُحقق رؤية القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والتي تهدف إلى جعل دبي من أفضل مدن العالم في الاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة”.

وأضافت : باعتماد حضور معهد دبي القضائي في “الميتافيرس”؛ فإنّ ذلك من شأنه أن يُحقق العديد من الفوائد والمزايا، بما يشمل لعب دور هام ومحوري في تحقيق رؤية الإمارة في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في الابتكار والتكنولوجيا المتطوّرة، إلى جانب تسهيل وصول أعضاء السلطة القضائيّة وأعوانهم لبرامج المعهد ودبلوماته المتخصّصة بما ينعكس على تعزيز تجربتهم والارتقاء بها نحو الأفضل.

كما سيسهم في ترسيخ بيئة افتراضيّة مرنة تُمكّن مختلف الجهات ذات الصلة من التفاعل مع خدمات المعهد ومبادراته وبرامجه، واستضافة الأحداث والفعاليات الافتراضيّة، بالإضافة إلى إمكانيّة تطوير حلول جديدة وأكثر فاعليّة بفضل ما توفره تقنيات الميتافيرس من تحفيز للابتكار والإبداع. ويتماشى كذلك مع دعم تنفيذ أجندة دبي الاقتصاديّة D33، والتي تتضمن توليد قيمة اقتصاديّة جديدة من التحوّل الرقمي وترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، وتحجز للدولة مكاناً في المنظومة الرقمية العالمية.