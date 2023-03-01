نشكركم على متابعتكم خبر “مدينة المعلومات” تُطلق مبادرة “سعادة 2023” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت مدينة المعلومات، مبادرة “سعادة 2023 ” الشاملة التي تعكس صور وقيم الترابط المجتمعي والتآزر والمشاركة الفاعلة.

وبحسب “وام”، أكدت مدينة المعلومات برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وشريكها الاستراتيجي MTN، متابعة مسيرتها الحثيثة على صعيد العمل الإنساني لتشمل المجالات المجتمعية والتعليمية وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة من خلال شراكات استراتيجية مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وشرطة دبي والدفاع المدني وإسعاف دبي وعدد من الدوائر الحكومية الأخرى والجمعيات الخيرية والإنسانية وغيرها.

وقال الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم: “بتفاني فريق العمل لدى مدينة المعلومات والدعم من الشركاء المحليين والدوليين نحن مستمرون في عطائنا ومبادراتنا المدروسة التي حققت إنجازات هائلة على الأصعدة الصــحــية والــتـعـليــمـية والاجــتـمــاعــية ..ومن خلال مبادرتنا “سعادة… علّم… احمي” 2023 نهدف إلى المساهمة في تحويل عدد من المدارس إلى الطاقة الخضراء بما يتماشى مع رؤية أصحاب السمو القائمين على ارتقاء البلاد ..في المقابل، ستقوم إدارات المدارس بتخفيض الرسوم السنوية التي يتكبدها بعض الطلاب كبديل لرسوم الطاقة الخضراء التي حصلوا عليها من مبادرتنا”.

وأضاف الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم: “كما أننا نتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في حكومة دبي، وشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، وإسعاف دبي لتنظيم زيارات للمدارس المشاركة في مبادرتنا، لتثقيف الطلاب حول قوانين المرور والصحة والوقائية، وتقديم التوعية اللازمة التي تهدف إلى حماية أطفالنا من الحوادث وكيفية تطبيق أفضل الطرق لتجنب حوادث الطرق، وأيضاً تقديم الإرشادات اللازمة للحماية من الحريق”.

ويتم تنفذ مبادرة “سعادة… علّم… احمي” 2023 بالتعاون مع عدد من المنظمات والهيئات والدوائرالحكومية والشركات المحلية والعالمية من مختلف القطاعات لخدمة المجتمع من ناحية، وتهدف إلى إيجاد فرص استثمارية في الإمارات من شأنها زيادة تطور ونمو الشركات والمؤسسات التجارية.