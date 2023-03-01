نشكركم على متابعتكم خبر الهلال الأحمر الإماراتي يدعم مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية بأغذية ومستلزمات الأطفال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 07:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

يواصل الهلال الأحمر الإماراتي جهوده المستمرة لدعم القطاع الطبي في سوريا ضمن عملية “الفارس الشهم 2 ” في مرحلة التعافي وإعادة التأهيل من خلال تسليم مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية شحنة من الأغذية ومستلزمات الأطفال مما يسهم في التخفيف عن الضغط على القطاع الصحي بعد الزلزال الذي تعرضت له سوريا.

وبحسب “وام”، قام محمد خميس الكعبي رئيس وفد الهلال الاحمر الاماراتي في سوريا بتسليم الشحنة للدكتور أحمد غازي الفرا مدير عام مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية.

وقال الكعبي ” من خلال تواجدنا في الميدان تلمسنا احتياجات المستشفى الأساسية من حليب الأطفال بأنواعة وكذالك الحافضات حيث كان هناك نقص شديد لأهم المستلزمات الأساسية في المستشفى حيث تعد الشحنة التي تم تسليمها اليوم داعما رئيسيا للمستشفى لتوفيرها للاطفال.

من جانبه أشاد الدكتور أحمد غازي الفرا بجهود دولة الإمارات من خلال الهلال الأحمر الإماراتي الذي يقوم بجهد واضح وملموس على أرض الواقع منذ وقوع الزلزال حتى اليوم مؤكدا أن الدعم الذي تلقاه المستشفى اليوم يعد مساهمة كبيرة تخفف من الضغط الذي يتعرض له المستشفى في الوقت الراهن.