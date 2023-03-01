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نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع أسعار الوقود خلال شهر مارس 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 06:55 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :
كشفت لجنة متابعة أسعار الوقود، اليوم الثلاثاء، الموافق 28 فبراير 2023 عن الأسعار الجديدة للوقود والتي سيتم تطبيقها خلال مارس المقبل.
وشهدت أسعار الوقود خلال شهر مارس 2023 (لتر/ درهم) ارتفاعاً.. وجاءت الأسعار كالتالي:
بنزين 98:
قبل: 3.05 درهم
بعد: 3.09 درهم
بنزين 95:
قبل: 2.93 درهم
بعد: 2.97 درهم
ديزل:
قبل: 3.38 درهم
بعد: 3.14 درهم