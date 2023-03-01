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ارتفاع أسعار الوقود خلال شهر مارس 2023

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نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع أسعار الوقود خلال شهر مارس 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 06:55 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

كشفت لجنة متابعة أسعار الوقود، اليوم الثلاثاء، الموافق 28 فبراير 2023 عن الأسعار الجديدة للوقود والتي سيتم تطبيقها خلال مارس المقبل.

وشهدت أسعار الوقود خلال شهر مارس 2023 (لتر/ درهم) ارتفاعاً.. وجاءت الأسعار كالتالي:

بنزين 98:

قبل: 3.05 درهم

بعد: 3.09 درهم

 

بنزين 95:

قبل: 2.93 درهم

بعد: 2.97 درهم

 

ديزل:

قبل: 3.38 درهم

بعد: 3.14 درهم

 



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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