نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع أسعار الوقود خلال شهر مارس 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 06:55 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل : كشفت لجنة متابعة أسعار الوقود، اليوم الثلاثاء، الموافق 28 فبراير 2023 عن الأسعار الجديدة للوقود والتي سيتم تطبيقها خلال مارس المقبل. وشهدت أسعار الوقود خلال شهر مارس 2023 (لتر/ درهم) ارتفاعاً.. وجاءت الأسعار كالتالي: بنزين 98: قبل: 3.05 درهم بعد: 3.09 درهم بنزين 95: قبل: 2.93 درهم بعد: 2.97 درهم ديزل: قبل: 3.38 درهم بعد: 3.14 درهم





