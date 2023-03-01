نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع البرازيل وتعزّي في ضحايا الفيضانات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 06:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية والتي تسببت في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وفي إحداث أضرار جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة البرازيلية والشعب البرازيلي الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.