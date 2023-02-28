نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء “مجلس الإمارات للإعلام” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 07:52 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء “مجلس الإمارات للإعلام” ويشرف عليه مجلس إدارة برئاسة رئيس المكتب الوطني للإعلام.

يتبع مجلس الإمارات للإعلام – بحسب المرسوم بقانون اتحادي – مجلس الوزراء، ويهدف إلى تنسيق الجهود الإعلامية على المستويين الاتحادي والمحلي بالتنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة ومواءمة السياسات الإعلامية بما يضمن إبراز الهوية الوطنية.

كما يتولى المجلس اقتراح التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني، شاملاً تلك العاملة في المناطق الحرة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

ويندرج ضمن مهام المجلس متابعة المحتوى الإعلامي لكل ما يُطبع ويُنشر ويُبث داخل الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة، وتسجيل واعتماد الإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة