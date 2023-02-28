إطلاق برنامج “جامعة الإمارات – ضمان” لأبحاث الطلبة

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 07:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة والشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، إحدى الشركات التابعة لمجموعة “بيور هيلث”، أكبر منصة متكاملة للخدمات الصحية على مستوى الدولة، برنامج “جامعة الإمارات -ضمان” لأبحاث الطلبة في دورته الأولى لعام 2023، وذلك في شراكة استراتيجية تأتي في إطار الجهود المشتركة للطرفين لتمكين فئة الشباب وتزويدهم بمهارات البحث العلمي بما يساهم في تعزيز دورهم الإيجابي في دعم التوجهات الوطنية الاستراتيجية.

وبحسب “وام”، أعرب الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات عن سعادته بهذه الشراكة البحثية ذات الأبعاد المختلفة مع ضمان والتي ستساهم بشكل كبير في بناء جيل من الشباب الذي يتمتع بمهارات البحث العلمي ويساهم في التنمية والتطوير الذي تشهده الدولة في المجالات كافة ، وهذا بدوره يعزز من الشخصية العلمية للطالب الجامعي من خلال المساهمة في إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات المجتمعية وبالتالي فإن البرنامج يساهم في تعزيز الهوية الوطنية للطالب الجامعي من خلال ربطه بالأولويات الوطنية الاستراتيجية.

وأضاف أن هذا البرنامج النوعي يهدف إلى تشجيع وإبراز دور الطالب الجامعي في دعم التوجهات الوطنية الاستراتيجية من خلال البحث العلمي باعتباره أداة هامة من أدوات المستقبل والتي تساعد على التخطيط السليم بواسطة حلول علمية وابتكارية تقوم على النتائج والبيانات البحثية الميدانية.

وأكد النائب المشارك للبحث العلمي أن البرنامج سيبدأ بتنفيذ ثلاثة مشاريع طلابية يشارك فيها 4 طلاب لكل مشروع، بمشاركة باحثين من كليات العلوم والهندسة و الطب والعلوم الصحية، وتركز المشاريع البحثية حول الصحة العامة، والتنوع البيولوجي والاستدامة والمياه والطاقة، وتعتبر هذه المحاور البحثية جزءا أساسيا من الأولويات البحثية لاستراتيجية جامعة الإمارات للبحث والابتكار 2023-2026.

من جانبه قال ناصر المنصوري، نائب رئيس أول، الشؤون المؤسسية والاتصال في الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان: “يأتي دعمنا لهذا البرنامج في إطار حرص ضمان المتواصل للاستثمار في الأجيال القادمة، وذلك بما ينسجم مع استراتيجيتنا الرامية إلى دعم قطاع التعليم باعتباره واحداً من المحركات الرئيسية لتعزيز استدامة النمو، ودعم الاقتصاد الوطني، وتطوير الكفاءات، حيث يهدف البرنامج إلى صقل مهارات البحث العلمي وتنميتها لدى الطلبة لتمكينهم من إيجاد الحلول المبتكرة لمختلف التحديات في مختلف المجالات وإحداث التغيير الإيجابي بالإضافة إلى دعم المسيرة التنموية في الدولة والمساهمة في فتح آفاق وفرص جديدة وواعدة من خلال تهيئتهم ليصبحوا أفراداً فاعلين ومؤثرين في المجتمع يساهمون في تحقيق اكتشافات وابتكارات من شأنها تعزيز مكانة الدولة”.

وتعد الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، إحدى الشركات التابعة لـمجموعة “بيور هيلث”، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في الدولة ، والتي تضم تحت مظلتها شركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة”، إحدى أكبر شبكات الرعاية الصحية في الدولة، ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وشركة “رافد”، أكبر مؤسسة لمشتريات الرعاية الصحية في الدولة، والمكتب الطبي المشرف على مستشفى الشيخ خليفة وغيرها من منشآت الرعاية الصحية، ومختبر بيور لاب لإدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة، وغيرها من الجهات التابعة للمجموعة.

وقال راشد القبيسي رئيس شؤون الشركات لمجموعة “بيور هيلث”: “تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين انسجاماً مع التزام مجموعة “بيورهيلث” بدعم وتطوير المهارات والمواهب الوطنية، خاصة بين فئة الشباب عبر توفير الأدوات والوسائل اللازمة لتحقيق المستهدفات الوطنية للدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة، وذلك من خلال تهيئة رأس المال البشري الوطني مع التركيز على تطوير مهارات مواطني الدولة لتمكينهم من أن يصبحوا قادة المستقبل، بما ينسجم مع أهدافنا الرامية إلى توفير حياة أكثر صحة واستدامة الشباب.

وأضاف: “نتطلع من خلال التعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة في البرنامج البحثي للطلاب لتوفير مسارات التطوير المهني التي ستدعم الجهود الرامية لإبراز المواهب الإماراتية في قطاع الرعاية الصحية والقطاعات ذات الصلة.”