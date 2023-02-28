“أمير الشعراء” .. 6 شعراء يتنافسون للتأهل إلى المرحلة النهائية

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 07:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

يتنافس غدا 6 شعراء للتأهل إلى المرحلة النهائية من برنامج “أمير الشعراء”، الموسم العاشر الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

وبحسب “وام”، تقام مساء يوم غد الأربعاء على مسرح “شاطئ الراحة” تاسع حلقات البث المباشر من برنامج “أمير الشعراء”، وتشهد تنافس الشعراء للوصول إلى المرحلة النهائية وهم إبراهيم توري من السنغال ونجاة الظاهري من الإمارات وعائشة السيفي من سلطة عمان وعبدالواحد بروك من المغرب وعبدالله محمد العنزي من السعودية، إلى جانب أحد شعراء الحلقة الماضية الذين ينتظرون نتائج التصويت، وهم إبراهيم حلوش من السعودية ونور الموصلي من سوريا وفاطمة مفتاح من ليبيا ومحمد محمود محاسنة من الأردن.

وتحسم نتيجة تصويت الجمهور انضمام أحدهم للمشاركة أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والدكتور محمد حجو، أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط.