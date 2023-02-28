نشكركم على متابعتكم خبر ضبط 214 ألف قطعة ملابس مقلدة في رأس الخيمة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 07:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 214 ألف قطعة من الملابس المقلدة خلال الربع الأول من العام 2023، والتي بلغت قيمتها الأصلية 91 مليون درهم.

وقال “فيصل عليون”، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، إن الكشف عن هذه البضائع المقلدة، جاء كاستجابة فورية لشكوى إحدى الشركات القانونية الموكلة من قبل بعض أصحاب العلامات التجارية في الإمارة. حيث أفادت بوجود مستودع مهجور في إحدى مناطق إمارة رأس الخيمة يتضمن قطعاً لملابس مقلدة تحمل شعارات لـ28 علامة تجارية عالمية”.

وأوضح أن “قسم الحماية التجارية في الدائرة، استقبل شكوى تفيد بأن شركة من خارج إمارة رأس الخيمة تمارس الغش التجاري. من خلال تخزين البضائع المقلدة في مستودعات مهجورة داخل الإمارة، ليتم نقلها فيما بعد إلى إمارات الدولة المختلفة لبيعها في الأسواق بأسعار أقل من قيمتها الفعلية للعلامة التجارية”.

وأضاف: “على إثر الشكوى، تم التنسيق مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة. لمداهمة الموقع ومصادرة كافة المركبات والبضائع المقلدة، كما تمت إحالة المتهمين للقضاء ليأخذ القانون مجراه”.