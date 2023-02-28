نشكركم على متابعتكم خبر “المستكشف راشد” يصل إلى أبعد مدى عن الأرض على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت شركة “آي سبيس” اليابانية، أن مركبة الهبوط “هاكوتو-آر ميشن1″، التي أُطلقت من فلوريدا في 11 ديسمبر الماضي. وصلت إلى أبعد مدى عن الأرض، في طريقها للهبوط على القمر أواخر أبريل.

وتحمل المركبة اليابانية “المستكشف راشد”، ضمن أول مهمة عربية لاستكشاف القمر. وتم تصميم المستكشف وإنجازه بأيادٍ إماراتية بنسبة 100%، ويتم حالياً التواصل معه بمعدل مرة واحدة كل أسبوع.

وتبلغ مدة المهمة العلمية للمستكشف راشد “يوماً قمرياً واحداً”، أي ما يعادل 14 يوماً من مثيلاتها على كوكب الأرض.

وسيهبط في منطقة “ماري فريغوريس”، وتحديداً منطقة “فوهة أطلس” كموقع هبوط رئيسي، فيما يعتبر هذا الموقع آمناً ويقدم قيمة علمية مهمة. حيث يمكن لفريق المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء توجيهه بحسب سهولة التضاريس وصعوبتها. وأهمية المنطقة المراد استكشافها، وسيتحرك المستكشف على سطح القمر.

ومن المتوقع أن تنشر المركبة اليابانية أيضاً، مسبارا بعجلتين بحجم كرة البيسبول من وكالة الفضاء اليابانية جاكسا.

وستكون المركبة، في حالة إتمام مهمتهما بنجاح، أول مركبة صنعتها شركة خاصة تهبط على سطح القمر.

ومشروع الإمارات لاستكشاف القمر، هو أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، الهادف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.