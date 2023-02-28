نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تضبط 4.5 مليون حبة “كبتاجون” معدة للتهريب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 02:50 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ضبطت شرطة أبوظبي شخصاً حاول تهريب 4.5 ملايين قرص من مخدر “الكبتاجون”، إلى دولة شقيقة، بعد وضعها داخل معلبات مواد غذائية محفوظة.

وقال العميد “طاهر غريب الظاهري” مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي. إن “العملية تكللت بالنجاح بعد تنفيذ خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المشتبه به. بعد وصول معلومات من مصادر سرية خاصة للمديرية عن نية المتهم بإدخال كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون إلى دولة الإمارات تمهيداً لتهريبها إلى إحدى الدول الشقيقة”.

وأوضح أن “فريق مكافحة المخدرات قام برصد لحظة وصول المتهم إلى أحد منافذ الدولة وقيامه باستيراد كمية كبيرة من علب الفاصوليا الخضراء المحفوظة. وتمكن من استخلاصها على أنها مواد غذائية، وباتباع كافة الإجراءات القانونية وفي لحظة الصفر. قام الفريق بمداهمة المتهم والقبض عليه عند وصوله إلى المخزن في إحدى إمارات الدولة لتفريغ علب الفاصوليا تمهيدا لإخفاء المخدرات داخلها”.