نشكركم على متابعتكم خبر “طرق دبي” و”مجتمع هواوي” يُطلقان مسابقة “ارسم مع سلامة” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع “مجتمع هواوي”، مسابقة “ارسم مع سلامة” في خطوة لتنمية الجانب الإبداعي والفني لدى النشء من قراء مجلة سلامة” الشهرية الصادرة عن الهيئة، والموجهة للأطفال بين سن 6 و14 سنة،

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، أطلقت المسابقة بالتنسيق مع الجهات المعنية في “مؤسسة الإمارات للتعليم ” و “هيئة المعرفة والتنمية البشرية” و “وزارة تنمية المجتمع”، بهدف تشجيع قرّاء المجلة من الطلبة في الدولة على التعلم بالرسم واستكشاف قدراتهم ودعم مواهبهم الفنية.

وقالت روضة المحرزي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي:” تحرص الهيئة على تعزيز التعاون وتنفيذ المبادرات الداعمة وعقد الاتفاقيات المشتركة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية..

ويأتي إطلاق المسابقة “ارسم مع سلامة “ لتشجيع الطلبة على التعلم بالرسم وتطوير ملكاتهم الإبداعية ومواهبهم الفنية.

وأوضحت المحرزي أن المسابقة موجهة لطلبة المدارس من الفئة العمرية (6 – 14 سنة)، فيما تشمل الفئة الثانية أصحاب الهمم من كافة الفئات العمرية. وتقوم فكرة المسابقة على توظيف عنصر الابتكار وإظهار مهارات المشاركين في استشراف المستقبل وأسلوب الحياة من خلال رسومات تعبيرية.

وأشارت المحرزي إلى أن المشاركة في المسابقة تضع تحدياً يتمثل في عمل لوحات متميزة يتم رفعها على “مجتمع هواوي” ليتم التصويت عليها واختيار أفضل الرسومات، ثم الإعلان عن الفائزين الذين سوف يحصلون على عدة جوائز من أجهزة متنوعة من مجتمع هواوي.

وقال بيك ين، المدير الإقليمي لـ “مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات: “إن التعاون بين هواوي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي يعد فرصة استثنائية لتوظيف التكنولوجيا في تحفيز الابتكار ودعم مواهب الطلبة، كما تحرص الشركة على تسخير أدواتها وإمكانياتها كالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية من أجل تنمية مهارات الفن الرقمي عند الطلبة باستخدام (الأجهزة الفائقة) التي تغطي الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية.المستقبل.”

تميزت المسابقة بمشاركة واسعة من قبل طلبة المدارس عامة والطلبة من أصحاب الهمم.

وشاركت 20 طالبة من مدرسة الألفية للتعليم الأساسي للبنات وعبرت الطالبات عن سعادتهن بالمشاركة في الورشة التعليمية والتثقيفية بالرسم التي أظهرت إبداعات الطالبات من خلال تخيل مواصلات المستقبل.

وشارك في المسابقة التي نفذت في مركز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم دبي، مجموعة من طلبة المراكز على مستوى الدولة الذين تفاعلوا مع المسابقة وتنافسوا فيما بينهم لتقديم رسومات وأعمال حرفية أظهرت الجانب الإبداعي لديهم .

تضمنت المسابقة مشاركة 14 طالباً من فئة “أصحاب الهمم،” وذلك في مركز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم وتتيح أجندة الفعالية الفرصة أمام أصحاب الهمم للمشاركة برسومات تظهر الابتكار في إمارة دبي، وستكون ورشة العمل الأولى حول الرسم على الورق والحرف الفنية، أما الورشة الثانية فهي خاصة بـ “الابتكار” والرسم التقني .