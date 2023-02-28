نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يُهدي ناصر بن حمد رائعة شعرية بمناسبة فوزه بلقب مونديال القدرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فارس البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة فوزه بلقب مونديال القدرة الذي أقيم “السبت” في أبوظبي رائعة شعرية قال فيها: التِّهاني لإبننا نَجلْ المَليكْ والملوكْ تقدِّرْ عْيالْ الملوكْ فوزكْ الباهرْ ترىَ مالهْ شِريكْ وإنتهْ السايرْ علىَ سيرَةْ أبوكْ جيتْ يا ناصرْ مثِلْ ما آنا أبيكْ فارسٍ لهْ بكلْ ميدانٍ سلوكْ أسألْ اللهْ للمعالي يصطفيكْ منهْ إنْ تطلبْ مطاليبٍ يجوك البطولهْ لكْ ومكسبها عليكْ نلتها بأهلٍ لمكسبها غذوكْ ولأبوسلمانْ دايمْ نحتريكْ بَشْ وجههْ لي منْ أخلاقَهْ ضحوكْ عشتْ ياناصرْ بنصرٍ يحتويكْ وإنتهْ عندي مثِلْ حمدانٍ أخوك





