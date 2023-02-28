نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات الأولى إقليمياً في الحرية الاقتصادية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 01:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حافظت دولة الإمارات على المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية 2023. الصادر أمس، عن مؤسسة “هيريتدج” الأمريكية للأبحاث المتعلقة بالاقتصاد والسياسة العامة.

وسجلت الإمارات قفزة لافتة في ترتيبها العالمي على المؤشر لهذا العام، إذ نالت المركز الـ24، مقارنة مع المركز الـ33 عالمياً في إصدار العام الماضي.

وتقدمت الدولة في رصيدها على المؤشر إلى 70.9 درجة، مقارنة مع 70.2 درجة العام الماضي. وفاق رصيد الإمارات هذا العام المتوسطين الإجماليين العالمي والإقليمي، كما فعل العام الماضي أيضاً.

وقال “هيريتدج” في التقرير المرفق بنتائج المؤشر، أن “الإمارات عززت مساعيها الرامية إلى إعادة هيكلة اقتصادها. بجهود تستهدف تعزيز مناخها الاقتصادي، زيادة الاستثمارات، وتبني قطاع خاص أكثر حيوية”.

وأضافت أن “النظام التجاري المنفتح الذي تتسم به الإمارات بصفة عامة، يساعدها في الاحتفاظ بزخم النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى القطاع المصرفي الإماراتي، فذكرت أنه تعامل مع الاضطرابات المالية العالمية الأخيرة على نحو جيد.

وتفوقت الإمارات في المؤشر العام على الولايات المتحدة، التي جاءت في المركز الـ25، بريطانيا الـ28، اليابان الـ31، ماليزيا الـ42، بلجيكا الـ43، وفرنسا الـ57.

واحتفظت سنغافورة، للعام الثالث على التوالي، بصدارة المؤشر برصيد 83.9 نقطة، واحتفظت سويسرا وإيرلندا، للعام الثاني توالياً، بالمركزين الثاني والثالث، على التوالي.