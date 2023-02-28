نشكركم على متابعتكم خبر مصرف الإمارات المركزي يلغي ترخيص شركة دولار للصرافة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 فبراير 2023 01:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ألغى مصرف الإمارات المركزي ترخيص شركة دولار للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل. وفقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

وجاءت العقوبة، وفق “وام”، نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي عالي الخطورة من قبل شركة الصرافة.

وتبين أن الشركة فشلت في الحفاظ على المستوى المطلوب لرأس المال المدفوع والضمانات المصرفية، كما أخفقت في ضمان التزامات حقوق الملكية.

وكشفت النتائج عن تورط الشركة بسوء سلوك عالي الخطورة فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال. وأن إطار امتثال الشركة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية. وانقضت الفترة الزمنية المحددة لتقديم استئناف ضد القرار المذكور، ولم يتم تقديمه.