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نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أستونيا بذكرى استقلال بلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 فبراير 2023 12:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى فخامة الار كاريس رئيس جمهورية أستونيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الار كاريس.