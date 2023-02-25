نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أستونيا بذكرى استقلال بلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 فبراير 2023 12:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى فخامة الار كاريس رئيس جمهورية أستونيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ‎ كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الار كاريس.





