نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الجمعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 فبراير 2023 12:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، يحدث المد الأول عند الساعة 16:05 والمد الثاني عند الساعة 04:38 والجزر الأول عند الساعة 09:51 والجزر الثاني عند الساعة 22:10.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:05 والمد الثاني عند الساعة 00:41 والجزر الأول عند الساعة 18:34 والجزر الثاني عند الساعة 07:31.