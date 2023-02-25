“دبي للسلع المتعددة” يُطلق برنامج مُسرع أعمال لدعم شركات تقنيات الويب 3 والبلوك تشين في الإمارة

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 فبراير 2023 12:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة- المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع- عن إبرام شراكة مع “TDeFi” الحاضنة الدولية لتقنيات الجيل الثالث من شبكة الويب “Web3” والمتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية بهدف إطلاق برنامج مسرّع أعمال يدعم الشركات الناشطة في مجالات تقنيات “Web3” والبلوك تشين انطلاقاً من مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

وبحسب “وام”، يقدم هذا البرنامج توجيهات إرشادية وجلسات نقاشية وتدريبية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المرتبطة بمجالات التشفير ونمو شركات التكنولوجيا حيث سيجذب شريحة جديدة من شركات التشفير والتكنولوجيا إلى دبي.

ويضم مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة حالياً أكثر من 550 شركة مما يجعله أكبر تجمع للشركات المتخصصة في تقنيات “Web3” والبلوك تشين على مستوى المنطقة.

وستنطلق نسختان على الأقل من برنامج مُسرع الأعمال الذي تمتد فعالياته على مدار شهر بالكامل وذلك خلال الإثني عشرة شهراً القادمة بمشاركة الأعمال والمؤسسات المهتمة بالحصول على التوجيهات الإرشادية والخدمات من مركز دبي للسلع المتعددة بهدف تدشين أعمالها وأنشطتها رسمياً انطلاقاً من مركز كريبتو.

وبنهاية كل نسخة من هذا البرنامج ستختار “TDeFi” مجموعة من الشركات الناشئة للمشاركة في برنامجها الداعم والشامل كي تتيح لها فرصة الوصول إلى خدماتها الاستشارية ومنظومتها المتنامية.

وقال أحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “يأتي دعم الأعمال والشركات الناشطة في قطاع تقنيات الجيل الثالث من شبكة الويب Web3 والبلوك تشين ضمن الأولويات الرئيسية لمركز دبي للسلع المتعددة وذلك تماشياً مع مساعيه المبذولة في مواصلة مسيرة النجاح التي حققها مركز الكريبتو منذ تأسيسه. ومن خلال توفير كل ما تحتاجه المؤسسات والشركات الناشئة المتخصصة في مجال التشفير لتتمكّن من مواصلة النمو والازدهار نجحنا في تكريس مكانة دبي كمركز رائد في مجال الكريبتو. ولا شك أن شراكتنا الأخيرة مع TDeFi ستضيف قيمة كبيرة وستدعم شركات الكريبتو الناشئة في إيجاد أفضل الحلول والأفكار المبتكرة انطلاقاً من دبي”.

من جانبه قال غوراف دوباي، الرئيس التنفيذي لشركة TDeFi: “يوفر برنامج مُسرع الأعمال العديد من المسارات التدريبية التي تدعم روّاد الأعمال والشركات في مجال التشفير بدايةً من إيجاد الأفكار المبتكرة وصولاً إلى التوسّع والنمو. ونجح مركز دبي للسلع المتعددة من خلال مركز كريبتو في إرساء أسس بيئة داعمة للشركات المتخصصة في تقنيات Web3 والبلوك تشين وحقيقةً لم نجد مكاناً أفضل من مركز كريبتو لتقديم أحدث نسخة من برنامجنا الشامل. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة نطمح إلى بحث السبل الممكنة لتدشين مشاريع ثورية في مجال تقنيات Web3”.

ويُعد مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة منظومة متكاملة لشركات تطوير خدمات البلوك تشين والجيل الثالث من شبكة الويب Web3 وخدمات القيمة المضافة المرتبطة بها بما يوفر للشركات ورواد الأعمال في مجال تقنيات التشفير كل ما يحتاجونه لتوسيع نطاق عملياتهم.