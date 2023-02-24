نشكركم على متابعتكم خبر شرطة الشارقة تجري تمريناً في منطقة الصجعة الصناعية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 07:56 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

نوهت شرطة الشارقة، صباح اليوم الخميس، إلى أنها تجري تمريناً في منطقة الصجعة الصناعية. بهدف التدريب وضمان الجاهزية وسرعة الاستجابة.

وذكرت شرطة الشارقة، في تغريدة لها على تويتر، أن “التمرين يصاحبه تحرك آليات ووحدات عسكرية”.

وقالت: “بهدف التدريب ولضمان الجاهزية وسرعة الاستجابة، ينفذ الآن تمرين في منطقة الصجعة الصناعية، يصاحبه تحرك آليات ووحدات عسكرية. لذا يرجى عدم التصوير، والابتعاد عن موقع التمرين، وإفساح الطريق لوحدات الشرطة”.