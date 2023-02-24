نشكركم على متابعتكم خبر فيصل بن سلطان القاسمي يزور معرض آيدكس 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 07:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

قام الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي بجولة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 بدورته السادسة عشرة، اطلع خلالها على معروضات أجنحة الدول والشركات المشاركة في المعرض المقام حالياً بأرض المعارض في أبوظبي.

وتعرف الشيخ فيصل القاسمي على أحدث المنتجات العسكرية وابتكاراتها والمعدات المتطورة في القطاع العسكري والدفاع، وتبادل الأحاديث مع القائمين عليها حول آخر المستجدات التكنولوجية في هذا المجال.

كما زار الشيخ فيصل القاسمي عددا من الأجنحة الوطنية المشاركة في المعرض، واطلع على ما تعرضه من منتجات عسكرية ومعدات متطورة، مثنياً على الكوادر الإماراتية والخبرات والكفاءة في هذا المجال.

وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” في دعم الصناعات العسكرية وتطويرها في مجال الدفاع والأمن.