نشكركم على متابعتكم خبر إنجاز نسبة 98% من البنية التحتية في حوض 21 بمدينة زايد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 07:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أنجزت بلدية منطقة الظفرة 98% من أعمال مشروع إنشاء الطرق الداخلية والبنية التحتية في حوض 21 بمدينة زايد ، والذي يخدم 185 قطعة أرض سكنية.

وبحسب “وام”، تشمل الأعمال إنشاء شبكة الطرق وكافة خدمات البنية التحتية والتي تضم شبكة الماء والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي ونظام الري ونظام تصريف مياه الأمطار، بالإضافة الى أرصفة وممرات المشاة وإنارة الشوارع، وتتواصل أعمال تركيب البلاط والكربستون للأرصفة.

ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين كافة الخدمات في حوض 21 بمدينة زايد لخدمة السكان، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.

ويأتي المشروع انطلاقاً من رؤية ورسالة البلدية الرامية إلى أن تكون أبوظبي إمارة ذات تطوير عمراني ونقل متكامل يعزز جودة الحياة، وتنظيم وتطوير وإدارة النمو العمراني والنقل بشكل متكامل ومستدام من خلال توفير بنية تحتية ومرافق وخدمات رائدة وذكية لرفاهية وسعادة المجتمع.