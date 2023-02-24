الوفد الطبي الإماراتي يطلع على احتياجات القطاع الصحي في سوريا

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 07:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قام الوفد الطبي الإماراتي برئاسة الدكتور سالم الفلاسي ، المكلف بمتابعة الاحتياجات الخاصة بالقطاعات الطبية والصحية في سوريا بجولة ميدانية تفقد خلالها مستشفيات الشهيد اللواء حمزه نوفل الوطني، و الباسل لأمراض وجراحة القلب، و التوليد والأطفال في محافظة اللاذقية وذلك ضمن عملية “الفارس الشهم 2” .

وبحسب “وام”، كان في استقبال الوفد الدكتور هوازن مخلوف مدير صحة اللاذقية والدكتورة سهام مخلول مديرة مستشفى الشهيد اللواء حمزه نوفل الوطني والدكتور غياث بدور المدير الطبي للمستشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب والدكتور أحمد الفرا مدير مستشفى التوليد والأطفال وعدد من المسؤولين.

واطلع الوفد على أوضاع المستشفيات الثلاثة ، وتجول في مختلف أقسامها ومرافقها وتعرف على ما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية للمرضى، وتم الوقوف على احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية والأجهزة الحديثة وغيرها .

و قال الدكتور سالم الفلاسي إن زيارة الفريق الطبي الإماراتي المكون من عدة جهات صحية في الدولة ضمن عملية “الفارس الشهم 2” تأتي للوقوف على احتياجات المستشفيات والقطاع الصحي في الجمهورية العربية السورية وتحديد آلية المساعدة .. مشيرا إلى أن المحور الأساسي هو الإنسان والتركيز على الاهتمام بصحته.

من جانبه أشاد الدكتور هوازن مخلوف مدير صحة اللاذقية باهتمام وتوجيهات قيادة دولة الإمارات المستمرة بدعم ومساندة بلاده .. مثمنا دور الوفد الطبي الإماراتي وكل الجهود التي تهدف للاهتمام بالقطاع الطبي والصحي في سوريا عامة ومحافظة اللاذقية خاصة.