نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان إمبراطور اليابان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 07:56 صباحاً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الإمبراطور “ناروهيتو” إمبراطور اليابان، بمناسبة يوم ميلاده. وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة الإمبراطور “ناروهيتو”.





