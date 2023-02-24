نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان سلطان بروناي ورئيس غويانا التعاونية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 07:56 صباحاً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تهنئة إلى جلالة السلطان “حسن البلقية معز الدين”. سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة السلطان “حسن البلقية معز الدين”.

من جهة أخرى، أرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور “محمد عرفان علي”. رئيس جمهورية غويانا التعاونية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما أرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الدكتور “محمد عرفان علي”.