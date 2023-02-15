نشكركم على متابعتكم خبر أنور قرقاش يلتقي وفداً برلمانياً بريطانياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 02:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ، وفدا من أعضاء لجنة الصداقة الإماراتية البريطانية التابعة للبرلمان البريطاني.

وبحسب “وام”، بحث معاليه خلال اللقاء مع الوفد البريطاني آفاق العلاقة الثنائية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.