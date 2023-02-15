نشكركم على متابعتكم خبر الاتحادية للضرائب تكشف عن بنود من مصروفات بناء مساكن المواطنين غير مؤهلة لاسترداد الضريبة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 01:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، عن ستة بنود من المصروفات المتعلقة ببناء المساكن الجديدة لمواطني دولة الإمارات. لن تكون مؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، بحسب برنامج الاسترداد الضريبي المخصص لبناء المساكن الجديدة.

وكشفت الهيئة في تغريدة عبر تويتر، أن البنود الستة هي “الأثاث والأجهزة الكهربائية وتنسيق المواقع مثل الأشجار والعشب والنباتات. وأثاث الحدائق والزخارف والسقائف، وحمامات السباحة، ومنشآت لعب الأطفال”.

وذكرت الهيئة أن “المهلة التي يتم خلالها تقديم الطلب المتعلق باسترداد ضريبة القيمة المضافة، هي؛ 12 شهراً من تاريخ إنجاز المسكن المشيد حديثاً. ويكون الطلب المقدم بشأن ذلك مشتملاً على كافة الوثائق والمستندات التي تثبت عدم تجاوز المهلة الممنوحة”.

وأشارت، وفق “الخليج”، إلى أن هناك 9 سلع تعتبر مثبتة في المبنى، وستكون مؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة. هي: وحدات التكييف المركزي ووحدات سبليت للتكييف، والأبواب، وأجهزة إنذار الحرائق وكاشف الدخان، والأرضيات لا تشمل السجاد، وأحواض المطابخ وأسطح المطبخ والخزائن المثبتة في الحائط، والوحدات الصحية، ووحدات الاستحمام، وإطارات النوافذ والزجاج، والتمديدات الكهربائية إذا كانت جزءاً من هيكل المسكن نفسه.

وقالت: “لا يجوز تقديم طلب بالنسبة لمسكن لن يتم استخدامه حصراً، كمسكن من قبل الشخص أو عائلته. كأن يتم استخدامه على سبيل المثال، كفندق أو نُزل للضيوف أو مستشفى أو لأي غرض آخر لا يتماشى مع استخدامه كمسكن. وبالتالي في حال تم استخدام المبنى لأي غرض آخر خلاف استخدامه كمسكن لمواطن إماراتي، وكان ذلك بعد استلام الاسترداد الخاص. ستتم مطالبة الشخص من قبل الهيئة بإعادة دفع مبلغ الضريبة التي قام باستردادها نتيجة مخالفته لشرط المسكن”.