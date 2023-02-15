نشكركم على متابعتكم خبر عبد الله بن زايد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 10:58 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

التقى سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم، في واشنطن، وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”، وبعض كبار قادة الكونغرس.

وأكد الجانبان على الالتزام المشترك بمكافحة التطرف ومجابهة التهديدات التي تواجه الطرفين في منطقة الشرق الأوسط. ومواصلة العمل لتعزيز الاتفاق الإبراهيمي وضمان نجاحه.

واستعرض الوزيران الجهود المتواصلة لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتأثرين بالزلازل التي ضربت تركيا وسوريا.

وأكد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” على التزام دولة الإمارات الصارم بمعالجة آثار التغير المناخي إلى جانب التعاون. بشأن العديد من المبادرات الثنائية التي تهدف لتيسير الانتقال السلس لمصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمارات في مجال الزراعة والنظم الغذائية المتكيفة مع المناخ”.

وأشار إلى استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28) خلال العام الجاري. وذكر أن التغير المناخي له تأثير كبير على دولة الإمارات وأن الدولة تمر بمرحلة انتقال كبير في مجال الطاقة، وفق “وام”.

وقال: “نحن نتفهم الحاجة الملحة للقيام بإجراء طموح مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين لمعالجة التغير المناخي. وتيسير الانتقال السلس إلى عالم شبه خالٍ من الانبعاثات الكربونية في المستقبل”.

من جانب آخر عقد سمو الشيخ عبد الله بن زايد اجتماعات مع أعضاء مجلس الشيوخ السيناتور “بوب مننديز” رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس. ونائب رئيس اللجنة السيناتور “جيمس ريش”، والسيناتور “تود يونغ”.

وناقش سموه سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، فضلاً عن ترقية الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.