نشكركم على متابعتكم خبر المستشفى الميداني الإماراتي يواصل استقبال المتضررين من زلزال تركيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 10:58 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

يواصل المستشفى الميداني الإماراتي في منطقة إصلاحية بمدينة غازي عنتاب التركية، استقبال المصابين والمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا.

ويضم المستشفى عدة أقسام، منها الاستقبال والطوارئ، والعمليات الجراحية والعناية المركزة. والأسنان والأشعة المقطعية والسينية والمختبر والصيدلية والعيادات الخارجية.

ويحتوي المستشفى الميداني 50 سريراً، و4 أسرة عناية مركزة مخصصة للحالات الحرجة والخطرة. كما يضم 15 طبيبا من مختلف التخصصات و60 ممرضا ومساعدا فنيا.

ويعد المستشفى الميداني الإماراتي أول وأكبر مستشفى ميداني مستوى ثالث، يساهم بشكل كبير في جهود الإغاثة الإنسانية في تركيا.