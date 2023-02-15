نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تواصل إغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 07:54 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم التاسع على التوالي، إرسال المساعدات الإغاثية للمتضرين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 2، عبر تسيير (30) طائرة شحن إلى سوريا وكذلك (30) طائرة شحن إلى تركيا ليصبح إجمالي الرحلات (60) رحلة حتى الآن حملت على متنها (1375) طناً من المواد الغذائية والطبية وخيم لإيواء المتضررين.

من جهة أخرى، نجحت وحدة الكلاب البوليسية (K9) في فريق البحث والإنقاذ الإماراتي وبالتعاون مع فريق الإنقاذ الفرنسي في استخراج شابين في العشرينيات من عمرهما وذلك بعد مرور تسعة أيام من وجودهما تحت الأنقاض.

وتواصل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية مساعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات نوعية في مجال البحث والإنقاذ.