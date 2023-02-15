محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء ألبانيا خلال “القمة العالمية للحكومات”

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 07:54 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وبحث سموه خلال اللقاء مع رئيس وزراء ألبانيا، الذي عقد بمقر القمة، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة، وسبل الارتقاء بمستوى الشراكة بين الجانبين وخاصة في مجال تبادل المعرفة والخبرات الحكومية الناجحة.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي إيدي راما، توقيع اتفاقية تعاون ثنائي في التحديث الحكومي، بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألبانيا، وذلك ضمن شراكات برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وقّع الاتفاقية معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي ميلفا إيكونومي، وزيرة دولة لمعايير الخدمة في جمهورية ألبانيا.

وأكد معالي محمد القرقاوي أن القمة العالمية للحكومات التي احتضنت إطلاق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، تمثل منصة دولية لتعزيز الشراكات الهادفة بين حكومات العالم لاستشراف تحديات المستقبل وتوظيف فرصه الواعدة في خدمة المجتمعات.

وقال معاليه إن الشراكة مع حكومة جمهورية ألبانيا تمثل محطة جديدة في مسيرة برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستعداد للمستقبل، والارتقاء بجاهزية الحكومات للتحولات العالمية المتسارعة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة التي طورتها دولة الإمارات في قطاع العمل الحكومي.

وتهدف الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا إلى تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في تطوير الإدارة الحكومية، ومشاركة التجارب الناجحة في مجالات التميز والابتكار والأداء الحكومي، والمسرّعات الحكومية وتطوير الخدمات وبناء القدرات البشرية، وتمكينها بالمهارات المطلوبة لمواجهة تحديات المستقبل.