نشكركم على متابعتكم خبر فلاي دبي توسع شبكتها في إفريقيا إلى 11 وجهة برحلات يومية إلى مقديشو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 09:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت فلاي دبي اليوم “الثلاثاء” انها ستبدأ رحلاتها اليومية إلى مطار مقديشو الدولي (MGQ) في العاصمة الصومالية اعتباراً من 09 مارس 2023. لترتفع إلى رحلتين يومياً اعتباراً من 01 يونيو 2023، مما يجعلها أول ناقلة تربط الصومال برحلات مباشرة بدبي والإمارات العربية المتحدة.

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: “نواصل البحث عن فرص لنمو شبكتنا في شرق إفريقيا وفتح الأسواق غير المخدومة. لقد شهدت هذه المنطقة نموًا وتطورًا اقتصاديًا كبيرًا في السنوات الأخيرة ، وستعمل رحلاتنا المباشرة على تحفيز الاقتصاد بشكل أكبر والمساعدة في تسهيل تدفق الحركة والتجارية. ”

ومع بدء الرحلات إلى مقديشو اعتبارًا من 09 مارس 2023 ، تنمو شبكة فلاي دبي في إفريقيا لتصل إلى 11 وجهة ، مما يوفر للمسافرين من دولة الإمارات والمنطقة خيارات سفر أكثر مرونة. وتخدم فلاي دبي وجهات تشمل أديس أبابا ، والإسكندرية ، وأسمرة ، ودار السلام ، وجيبوتي ، وعنتيبي ، وهرغيسا ، والخرطوم ، وجوبا ، وزنجبار.

وقال سودهير سريدهاران ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: “ستوفر فلاي دبي خدمات سفر مريحة وموثوقة بين البلدين. سيتم تشغيل هذه الرحلات بواسطة أسطولنا من طائرات بوينغ 737 ماكس ، مما يوفر للعملاء الراحة في مقصورة درجة الأعمال وتجربة سفر اكثر مرونة في الدرجة السياحية. نتطلع إلى مضاعفة رحلاتنا إلى الصومال اعتبارًا من 1 يونيو 2023 وربط هذا السوق بدبي وخارجها “.

ستعمل الرحلات اليومية بين المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي (DXB) ومطار مقديشو عدن الدولي (MGQ).

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى مقديشو من 12،000 درهم و أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 3،000 درهم . وتبدأ أسعار تذاكر العودة بدرجة رجال الأعمال من مقديشو اى دبي إلى من 3،500 دولار أمريكي و أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 800 دولار أمريكي .

وتتمتع الصومال بتراث ثقافي فريد وموقع استراتيجي في القرن الأفريقي، حيث يلتقي المحيط الهندي بخليج عدن. كما انها موطن لواحدة من أطول وأجمل السواحل في إفريقيا ، مما جعلها مركزًا مهمًا للتجارة البحرية وصيد الأسماك.