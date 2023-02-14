نشكركم على متابعتكم خبر الرئيس المصري يغادر الإمارات بعد المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 07:54 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

غادر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، صباح اليوم، الإمارات، في ختام زيارة عمل ترأس خلالها وفد مصر، ضيف شرف القمة العالمية للحكومات 2023، وكان في مقدمة مودّعي فخامته في مطار دبي الدولي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

كما كان في وداع فخامته، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ حشر بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام.