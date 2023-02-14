نشكركم على متابعتكم خبر لأول مرة في العالم.. مطعم في دبي يقدم وصفات طعام باستخدام “ChatGPT”! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 11:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

ابتكر مطعم في دبي مفهوماً جديداً في عالم الطعام يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي ChatGPT، في اختيار وصفات الطعام.

وبحسب صحف عالمية ، تعتبر هذه المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر المذهل في العالم والذي قد يغير طريقة تناولنا للطعام في الخارج وإلى الأبد.

ويقدم مطعم “دودو بيتزا” في دبي، أطباق بيتزا يجري تنسيقها بإيحاء من الوصفات التي يوصى بها برنامج الدردشة الآلي المثير للجدل “تشات جي بي تي” الذي جذب قدراً وذلك نظراً لقدرته على إنتاج مقالات مكتملة، وإنشاء رموز الكمبيوتر، وكتابة تغريدات، وحتى إعادة كتابة عناوين الصحف.