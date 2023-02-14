محمد بن راشد يلتقي رئيس الباراغواي على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، فخامة ماريو عبدو بينيتيز رئيس جمهورية الباراغواي، على هامش القمة العالمية للحكومات التي بدأت أعمالها في دبي اليوم، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وبحسب “وام”، تناول اللقاء روابط الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الباراغواي وسبل دفعها قدما خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وبما يدعم أهداف التنمية المستدامة في البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة، في ضوء التوافق حول أهمية دعم مجالات التعاون الثنائي واكتشاف مزيد من الفرص التي يمكن من خلالها تعزيز الشراكة بين الجانبين لاسيما على مستوى تطوير العمل الحكومي.

وتم خلال اللقاء استعراض أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها القمة العالمية للحكومات في دورتها العاشرة مع انعقادها تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” للتوصل إلى تصورات يمكن معها الإسهام في بناء مستقبل أفضل للدول والمجتمعات وتحسين حياة الناس وتوسيع فرصهم في التنمية.

إلى ذلك شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفخامة ماريو عبدو بينيتيز توقيع اتفاقية تعاون ثنائي في مجالات التطوير الحكومي، بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باراغواي، وذلك ضمن شراكات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وعبر منصة القمة العالمية للحكومات.

حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وقّع الاتفاقية معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي خوليو سيزار أريولا، وزير الخارجية في جمهورية باراغواي.

ويهدف التعاون إلى تعزيز القدرات الحكومية في باراغواي وتزويدها بأحدث الأدوات المستقبلية وبناء قدرات الكوادر البشرية وتمكينها في مختلف مجالات العمل الحكومي، بالاستفادة من تجربة دولة الإمارات الناجحة في التطوير الحكومي من خلال تبادل المعارف والخبرات والنماذج التطويرية لترسيخ أسس حكومات المستقبل وتحسين حياة الناس.

وأكد معالي محمد القرقاوي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، حريصة على تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات هادفة مع مختلف الدول لتمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل بما ينعكس إيجاباً على الأفراد والمجتمعات.

وقال رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات إن اتفاقية التعاون لتبادل الخبرات مع حكومة جمهورية باراغواي في مجال التطوير والتحديث الحكومي تسهم في تعزيز أهداف برنامج التبادل المعرفي الحكومي المتمثلة في تعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل، وبناء قدراتها لمواجهة المتغيرات العالمية والارتقاء بمستوى الأداء من خلال مشاركتها الخبرات والتجارب الرائدة التي طورتها دولة الإمارات في العمل الحكومي والاستفادة منها في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتركّز مجالات التعاون على تعزيز تبادل الخبرات والمعارف الحكومية بين الجانبين وتبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي وبناء القدرات والكوادر البشرية وتزويدها بالأدوات والمهارات اللازمة وتطوير نظم الأداء والتقييم ودعم مختلف عمليات التطوير والابتكار الحكومي وقيادة جهود التميز الحكومي وإيجاد حلول ذات فاعلية واستباقية للتحديات وفق رؤية استشرافية والارتقاء بمختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية والاجتماعية لتمكين حكومات المستقبل وتحسين حياة أفراد المجتمعات.

وتشكّل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة لاسيما في نسختها الاستثنائية التي تُعد الأكبر في تاريخها، حيث ركزت منذ إطلاقها على تشكيل واستشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبلٍ أفضل للبشرية، وساهمت في تأسيس منظومة للشراكات الدولية القائمة على إلهام حكومات المستقبل.