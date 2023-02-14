دبي تستضيف معرض “اكسبو أصحاب الهمم الدولي” في دورته الخامسة

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تستضيف دبي فعاليات معرض “اكسبو أصحاب الهمم الدولي” في دورته الخامسة للعام 2023 تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة.

وبحسب “وام”، بناء على النجاح الباهر الذي حققه المعرض في دورته السابقة من المتوقع أن يشارك أكثر من 300 عارض دولي ومركز لإعادة التأهيل من أكثر من 50 دولة في دورة المعرض الحالية وللالتقاء مجددا تحت سقف واحد لعرض مبادراتهم وخططهم وتقنياتهم الحديثة لتحسين جودة حياة أكثر من 50 مليون نسمة من أصحاب الهمم في الشرق الأوسط.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن دولة الامارات تحقق نجاحات كبرى على طريق بناء مجتمع دامج ومستدام يلبي احتياجات وتطلعات أصحاب الهمم وضمان حصولهم على أفضل الخدمات والتقنيات المساعدة التي تعزز جودة حياتهم.

وقال سموه: “إنه ضمن هذا الإطار تستضيف دبي معرض “اكسبو أصحاب الهمم الدولي” في دورته الخامسة للعام 2023 وهو ما يشكل فرصة للقطاعين العام والخاص في الامارات للتعرف على أفضل التقنيات الحديثة والحلول والمبادرات والالتقاء مع نظرائهم الدوليين لتشارك الأفكار والمبادرات وتعزيز التعاون المشترك من اجل بناء مستقبل مستدام يلبي طموحات أصحاب الهمم”.

‪ يقام المعرض الذي يعتبر الاضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشمال أفريقيا في الفترة ما بين 9 – 11 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة قوية من الجهات والهيئات والمنظمات الحكومية المحلية والدولية ومراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم والعارضين الدوليين.