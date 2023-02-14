نشكركم على متابعتكم خبر على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي.. محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء الكويت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 07:54 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ورحّب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برئيس مجلس الوزراء الكويتي ومشاركته في أعمال القمة، مؤكداً سموه عمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات بشقيقتها الكويت، ومدى الترابط بين الشعبين الشقيقين، وخصوصية تلك العلاقة الممتدة بين البلدين والتي تشكل ركيزة أساسية للعمل الخليجي المشترك.

واستعرض اللقاء عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والمستوى المتقدم الذي بلغه التنسيق بين الدولتين بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، عن تقديره لدولة الإمارات المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تقدمه من نموذج للتنمية الشاملة المستدامة، ضمن كافة المجالات الحيوية بما في ذلك مجال التطوير الحكومي والتي تعد استضافة القمة العالمية للحكومات، ثمرة هذه الجهود بما تمثله كمنصة فعالة لتبادل الأفكار والخبرات والاطلاع على نماذج ناجحة من السياسات والبرامج والخدمات الحكومية.

ولفت سموه إلى مواصلة دولة الكويت عملية التحوّل الرقمي والتقني وتحسين بيئة الأعمال بما يواكب طموحاتها التنموية لرؤية الكويت 2035، معرباً عن أمله أن تشهد علاقات التعاون بين البلدين مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة في ضوء الرغبة المشتركة في الوصول إلى آفاق أرحب من النجاحات المشتركة ضمن مختلف المجالات.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

وتجمع القمة العالمية للحكومات، التي تنطلق أعمالها اليوم في دبي، وتستمر حتى 15 فبراير الجاري، على منصتها هذا العام 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء الأبرز في العالم، وأكثر من 80 منظمة عالمية، وتتضمن القمة أكثر من 220 جلسة، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.