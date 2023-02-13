نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان نيكوس كريستودوليدس بمناسبة تعيينه رئيسا لقبرص على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 10:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى فخامة نيكوس كريستودوليدس بمناسبة تعيينه رئيساً لجمهورية قبرص. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس نيكوس كريستودوليدس.





