نشكركم على متابعتكم خبر وفد من “وزارة الخارجية” يزور باريس لبحث التعاون الثلاثي مع فرنسا والهند على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

قام وفد برئاسة سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بزيارة رسمية إلى جمهورية فرنسا خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير الجاري، تمّ خلالها عقد الاجتماع الفني الثاني الخاص بالتعاون الثلاثي الإماراتي – الفرنسي – الهندي.

وبحسب “وام”، جرى الاجتماع بمشاركة سعادة الهاجري وكل من سعادة آن – ماري ديسكوت، الأمينة العامة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، وسعادة فيناي كواترا، وكيل وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، حيث تمّ تبني خارطة الطريق الخاصة بالتعاون الثلاثي، إضافة إلى مناقشة المشاريع التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة في إطار هذا التعاون.

وخلال الزيارة التقى سعادة الهاجري مع سعادة برونو بيريرا دا سيلفا، مستشار وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد فيليب غواتير، المدير العام لـجمعية أرباب العمل الفرنسية ” MEDEF International”، وبحث مع الطرفين سبل تعزيز العلاقات الإماراتية الفرنسية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها التجارة والاستثمار، والطيران، والطاقة والهيدروجين الأخضر، والصحة.