نشكركم على متابعتكم خبر 508.5 مليون درهم صافي أرباح “حديد الإمارات أركان” خلال 2022 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 01:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة حديد الإمارات أركان، عن نمو صافي أرباحها إلى 508.5 مليون درهم خلال 2022 بفضل الطلب القوي من العملاء الدوليين والخطوات التي اتخذتها المجموعة لتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية عقب الاندماج الناجح بين شركتي “حديد الإمارات” و”أركان لمواد البناء” خلال الربع الأخير من عام 2021.

وبحسب “وام”، بلغ صافي أرباح المجموعة للعام 2022 بأكمله 508.5 مليون درهم بدعم من توسيع المجموعة لأسواقها التصديرية الدولية بنسبة 25 %إلى 70 دولة مقارنة مع 56 دولة خلال عام 2021.

وارتفعت إيرادات المجموعة خلال السنة المالية 2022 إلى 9.5 مليار درهم، مقارنةً بإيرادات مبدئية بقيمة 8.6 مليار درهم خلال السنة المالية 2021. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.16 مليار درهم، بزيادة سنوية بنسبة 51٪ مقارنة مع 770 مليون درهم في السنة المالية 2021.

فضلاً عن ذلك، بلغ صافي أرباح المجموعة خلال الربع الأخير من العام الماضي 125 مليون درهم ، وحققت المجموعة خلال الربع الأخير 2022 إيرادات بقيمة 2.3 مليار درهم، في حين بلغت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 300 مليون درهم ، ما يعكس نمواً متواصلاً بالمقارنة مع 269 مليون درهم كانت قد حققتها المجموعة خلال الربع الثالث من العام 2022.

وواصل برنامج “نماء” للتحوّل وخفض التكاليف، الذي أطلقته المجموعة في 2021، دوره المحوري في تحقيق مكاسب إيجابية، وخلال العام 2022، ساهمت المبادرات المرتبطة بهذا البرنامج في إضافة 400 مليون درهم إلى أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وحققت المجموعة انخفاضاً كبيراً في صافي حجم قروضها المصرفية خلال العام الماضي نتيجة تحسّن الربحية والسياسة الصارمة التي اتّبعتها في إدارة رأس المال المتداول. ونتيجةً لذلك، انخفض صافي القروض المصرفية للمجموعة بنسبة 52% بنهاية 31 ديسمبر 2022 ليصل إلى إجمالي 1.1 مليار درهم، مقارنة مع 2.3 مليار درهم بنهاية 31 ديسمبر 2021.

وقال حمد عبدالله محمد الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الإمارات أركان:”أظهرت نتائج المجموعة خلال عامها الأول القيمة الكبيرة المحققة عقب الاندماج بين شركتي حديد الإمارات وأركان، والتي ساهمت في إنشاء شركة وطنية رائدة لإنتاج الحديد ومواد البناء قادرة على المنافسة عالمياً. وعلى الرغم من التحديات التي انعكست سلبا في منظومة الاقتصاد العالمي، فإن الإقبال القوي على منتجاتنا عالية الجودة يُعدّ دليلاً قوياً على ثقة المستهلكين، كما يُعتبر شاهداً قوياً على الإقبال الكبير على المنتجات التي تحمل علامة صنع في الإمارات.”

وأضاف: “تساهم المجموعة في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة عبر ‘مشروع 300 مليار’، والرامية لتحقيق أعلى مستويات التنويع الاقتصادي للدولة. ونحن سعداء بدورنا في دفع عجلة التنمية ورفد نمو الاقتصاد الوطني، والذي من المتوقع أن يحقق معدلات نمو أسرع مقارنةً بالاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، وهو ما سيوفر لنا آفاقاً أوسع من الفرص الجديدة.”

من جانبه، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: ” كان 2022 عاماً مفصلياً في مسيرة نمو مجموعة حديد الإمارات أركان، رغم أنها تأسست حديثاً، ونحن فخورون بما أثمرته جهودنا المضنية والتزامنا الصارم بزيادة معدلات الإنتاج وخفض التكاليف. بل ونجحنا في تحقيق العديد من أهداف الإنتاج دون المساومة على حرصنا باتباع بروتوكولات وإجراءات الصحّة والسلامة الصارمة في كافة منشآتنا ومرافقنا “.

وأضاف المهندس الرميثي: “بينما نمضي قدماً في عام 2023، سنواصل مساعينا الحثيثة نحو تحقيق قيمة كبيرة على استثمارات مساهمينا من خلال توسيع نطاق أعمالنا وأنشطتنا إقليمياً ودولياً وتطوير مجموعة أوسع من المنتجات النوعية، بما في ذلك منتجات حديد صديقة للبيئة وزيادة استخدام الخردة كمادة أولية في وحدات التصنيع. كما ندرس خيارات إنتاج الصلب المسطح انسجاماً مع استراتيجيتنا الهادفة إلى تنويع قاعد عملائنا وجذب عملاء الصناعات التحويلية إلى قاعدتنا القوية الحالية التي تضمّ عملاء شركات البناء والتشييد”.

وخلال العام الماضي، أحرزت مجموعة “حديد الإمارات أركان ” تقدماً كبيراً في صياغة خارطة طريق شاملة لتحقيق الحياد المناخي، وجاء ذلك عقب إعلانها عن تعيين شركة استشارية عالمية متخصصة في مجال الاستدامة، حيث تواصل المجموعة التعاون عن كثب مع مستشاريها للتأكد من توافق خطتها بالكامل مع مستهدفات الحياد المناخي التي تتبناها دولة الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية.