نشكركم على متابعتكم خبر افتتاح معرض العقارات الدولي” في دبي بنسخته الـ”19″ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

افتتحت في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات النسخة التاسعة عشرة من “معرض العقارات الدولي” الذي يستمر ثلاثة أيام بمشاركة على 120 عارضا عقاريا من أكثر من 40 دولة .

وبحسب “وام”، يشكل المعرض الذي افتتح فعالياته سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي ويتم تنظيمه برعاية دائرة الأراضي والأملاك ..منصة استثنائية لعرض العقارات في الشرق الأوسط للأسواق المحلية والعالمية.

حضر الافتتاح داوود الشيزاوي رئيس معرض العقارات الدولي رئيس شركة “الإستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض” – الشركة المنظمة للمعرض – وطارق رمضان المدير التنفيذي لمعرض العقارات الدولي وعدد من المسؤولين في”أراضي دبي” إلى جانب عدد من المختصين في القطاع العقاري.

وقال داوود الشيزاوي : إن تنظيم المعرض يأتي بالتزامن مع إطلاق أجندة دبي الاقتصادية D33 ومنسجما مع إستراتيجية التنمية المستدامة التي تنتهجها الإمارة والتي يستحوذ السوق العقاري على أكثر من 9 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي .

واستعرض مطورون رئيسيون وفرعيون حزمة من الفرص الاستثمارية أمام قاعدة كبيرة من راغبي التملك وعرض مشاريع متنوعة من دول مشاركة كالولايات المتحدة الأمريكية باكستان الفلبين جورجيا وكولومبيا وذلك في إطار ملاءمة احتياجات الراغبين في الاستثمار العقاري من المقيمين أو الزوار الدوليين.

ويشهد اليوم الثاني من المعرض تنظيم المؤتمر الرئيسي العقاري الذي يتضمن عقد ثلاث جلسات حوارية تحمل أولى الجلسات عنوان “وجهات نظر قادة القطاع العقاري لتنميته: الفرص التحديات اللوائح القانونية والتكنولوجيا” ، والثانية تحت عنوان “التحول الرقمي: التكنولوجيا وتحول قطاع العقارات” .. فيما تناقش الجلسة الثالثة وجهات نظر رواد القطاع العقاري حول السوق العقارية وسلوكيات المشترين إلى جانب عدد من الكلمات الرئيسية وحوار “صناديق الاستثمار العقاري: تحديات وآفاق”.