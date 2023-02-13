القمة العالمية للحكومات 2023 تنطلق اليوم تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تنطلق اليوم الإثنين، أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، حيث تستشرف مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، وتسعى إلى وضع الحلول المبتكرة لها، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، وذلك بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.

وبحسب “وام”، تستعرض القمة التي تستمر حتى 15 فبراير الجاري، من خلال أكثر من 220 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتناقش أفضل السبل لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، استناداً إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، بهدف مساعدة البشرية على التغلب على تحديات الواقع ومشكلاته والعبور إلى مستقبل أفضل وأكثر تطوراً ورخاءً وأمناً في مختلف القطاعات.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2023 تنظيم أكثر من 22 منتدى عالمياً تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان.

كما تدور الجلسات ضمن 6 محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومات، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

ويشارك في جلسات ومنتديات القمة العالمية للحكومات 2023 نخبة من المتحدثين تضم أبرز المسؤولين الحكوميين ورؤساء منظمات وهيئات دولية ورؤساء شركات عالمية ورواد أعمال بارزين من القطاع الخاص في العالم.

– قادة ورؤساء.

وتشهد القمة العالمية للحكومات حضور عدد من رؤساء الدول من بينهم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي يتحدث خلال جلسة حوارية عن أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية، فيما يتحدث فخامة ماريو عبدو بينيتز، رئيس جمهورية الباراغواي، خلال كلمة رئيسية عن أهمية التعاون بين حكومات العالم.

ويشارك فخامة بريثفيراجيسينج روبون، رئيس جمهورية موريشيوس بكلمة رئيسية في اليوم الثاني من القمة، الذي يشهد أيضاً مشاركة فخامة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال ورئيس الاتحاد الأفريقي، خلال جلسة رئيسية يتحدث فيها عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها القارة السمراء، في حين يتحدث في اليوم نفسه وخلال جلسة رئيسية أخرى فخامة وافيل رامكالاوان، رئيس جمهورية سيشل، عن عصر التغير المناخي ومواجهة خطر الغرق.

ويتحدث فخامة فاوستين أركانج تواديرا، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى في جلسة خلال ثاني أيام القمة عن طرق تعزيز التنمية الاجتماعية لمستقبل مزدهر، كما يشارك فخامة جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، في ثالث أيام القمة العالمية للحكومات عبر جلسة رئيسية، يتحدث فيها عن التجربة الإندونيسية في التميز الحكومي والإجراءات التي اتخذتها بلاده خلال الفترة الماضية لتطوير العمل المؤسسي.

– رأس الخيمة بين الماضي وريادة المستقبل.

ويشارك في جلسات القمة العالمية للحكومات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حيث يلقي كلمة رئيسية تحت عنوان : “رأس الخيمة … بين الماضي، الحاضر وريادة المستقبل”، يتحدث فيها عن تجربة الإمارة ضمن منظومة وتوجهات دولة الإمارات، متناولاً أهم عوامل نجاحها وتميزها .

ويستعرض سموه أهم المحطات والدروس المستفادة خلال مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها الإمارة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار نظرة تحليلية استشرافية لأهمية دور منظومة العمل الحكومي في ريادة توجهات الإمارة المستقبلية.

– التوجهات الاستراتيجية للفجيرة.

ويشارك سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عبر جلسة بعنوان “التوجهات الاستراتيجية للفجيرة”، حيث يستعرض سموه برامج وملامح التنمية في الإمارة، والدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومية لتطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة. كما يلقي سموه الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت من مستهدفات الخطّة الشمولية لإمارة الفجيرة 2040.

– أسرة الجذور الراسخة.

ويتحدث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في جلسة رئيسية تحت عنوان ” الإمارات.. أسرة الجذور الراسخة وآفاق المستقبل”، عن قيم المجتمع الإماراتي العريقة وقوة الترابط بين أبنائه، والتقاليد والطموحات المشتركة منذ القدم، ودور ذلك في بناء دولة الاتحاد القوية والوصول إلى مكانة عالمية مرموقة، وامتلاك القدرة على صياغة مستقبل أفضل لأبنائها والمشاركة الفعالة مع العالم في بناء الحضارة الإنسانية.

– رؤساء حكومات.

ويشهد الحدث مشاركة عدد من رؤساء الحكومات من بينهم سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت، حيث يتحدث وعبر حلسة رئيسية عن رؤية بلاده لمستقبل العمل الحكومي وأهمية التعاون بين حكومات العالم لتحقيق مستهدفات التنمية.

وتتحدث معالي نجلاء بودن رمضان، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، خلال كلمة رئيسية عن ملامح العمل المستقبلي وآفاق الارتقاء بأداء المؤسسات الرسمية في تونس.

كما يشارك معالي الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ويشارك معالي رئيس وزراء دولة ليبيا عبدالحميد الدبيبة بكلمة رئيسية، ومعالي معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، ومعالي علي أسادوف، رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، ومعالي آنا برنابيتش رئيس وزراء جمهورية صربيا، ومعالي أكيلبيك جاباروف رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان، ومعالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، ومعالي إيراكلي غاريبا شفيل، رئيس وزراء جمهورية جورجيا.

– نظام عالمي متغير.

ويفتتح فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، بجلسة تحمل عنوان 10 سنوات من التحولات.

كما يشارك معالي القرقاوي في عدد من الجلسات منها جلسة حوارية بين معاليه وإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات تويتر وسبيس إكس وتيسلا، يسلط ماسك الضوء فيها على مستقبل منصة تويتر بعد استحواذه عليها.

كما يشارك معاليه في جلسة تحت عنوان الحكومات والنظام العالمي المتغير، مع راي داليو، المؤسس لـ Bridgewater Associates .

ويشارك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المكلف لـ “ COP28 ”، خلال جلسة رئيسية تحت عنوان المسار نحو مؤتمر الأطراف COP28، يتحدث فيها عن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 .

في حين يشارك معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، في جلسة رئيسية بعنوان “كيف توازن الحكومات بين تمكين الابتكار وحوكمة التكنولوجيا؟”.

ويتحدث معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد في جلسة رئيسية بعنوان “نهاية العولمة أم بداية جديدة لها؟” بمشاركة معالي كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي ومعالي غسان سلامة، عميد معهد باريس للشؤون الدولية، العميد المؤسس لكلية باريس للشؤون الدولية.

– التمويل المناخي.

ويشهد اليوم الأول من القمة العالمية للحدث عدداً كبيراً من الجلسات، حيث يتحدث البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في جلسة تحت عنوان حالة العالم.

وعن دور التمويل المناخي في بناء مستقبل مستدام، تدور جلسة معالي مختار ديوب المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، فيما يستعرض معالي نجوزي أوكونجو إيوالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ملامح التجارة الدولية في مرحلة ما بعد العولمة.

وفي جلسة يشهدها اليوم الأول تتحدث معالي نجوزي أوكونجو إيوالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، عن ملامح التجارة الدولية في مرحلة ما بعد العولمة.

فيما يكشف كل من سعادة جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وسي بي جورناني، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لـTech Mahindra، ود. راي جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي TIIوجورج أوليفر، الرئيس التنفيذي لـJohnson Controls، عن توقعاتهم المستقبلية لعصر صناعي جديد.

ويشارك معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط الحضري وجودة الحياة في حكومة دبي والمدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في جلسة رئيسية في اليوم الأول تحت عنوان تعزيز جودة الحياة من خلال التخطيط الحضري، بعد ذلك تتحدث في جلسة رئيسية معالي كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي عن اقتصاد العالم ما بين تحديات جذرية وفرص نوعية.

– الأتمتة ومستقبل العمل.

ويشهد اليوم الأول مشاركة معالي د. محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بكلمة رئيسية، يتحدث بعدها في جلسة أخرى سعادة جلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن الأتمتة ومستقبل العمل وهل بإمكان الحكومات حماية العاملين من البطالة. ويتحدث في جلسة أخرى كل من د. كريستيان بروخ، الرئيس والرئيس التنفيذي لـSiemens Energy، وآلان شوارتز، الرئيس التنفيذي لـGuggenheim Partners، وجيف ريسوم، الشريك والرئيس التنفيذي للابتكار لـGehl People، وهيرو ميزونو، عضو مجلس إدارة تسلا، عن قضايا الاستدامة والعقبات التي تعترض تطبيقها.

ويلقي الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين في الشؤون الطبية بـCNN كلمة جلسة رئيسية يتحدث فيها عن نظم صحية متكاملة لمستقبل خالٍ من الأمراض.

ويشهد اليوم الأول انطلاق جلسات منتدى مستقبل السياسات، حيث تبحث أولى جلساته طرق إعادة تصميم السياسات للعصر الرقمي، بمشاركة إغناسيو غارسيا الفيس، الرئيس التنفيذي لـArthur D. Little، فيما تحمل ثاني الجلسات عنوان 10 طرق ستغير فيها الروبوتات حياتنا اليومية، يشارك فيها بروفيسور هيروشي إيشيغورو من مختبرات هيروشي إيشيغورو في معهد أبحاث الاتصالات المتقدمة جامعة أوساكا.

ويختتم المنتدى جلساته بجلسة تحت عنوان “تسريع وتيرة التكنولوجيا.. آفاق جديدة لصنع السياسات” يشارك فيها ويل آي آم، المؤسس والرئيس التنفيذي لـFYI، وسوجاي جاسوا مؤسس WndrCo دوورون أفني من جوجل.

– حوكمة متغيرات المستقبل.

ويدشن منتدى حوكمة متغيرات المستقبل، أعماله خلال اليوم الأول من القمة، حيث يشهد جلسة بعنوان كيف سيتغير النظام العالمي في العقد القادم؟ يشارك فيها البروفيسور أرتورو بريس مدير مركز التنافسية العالمية، والدكتور سمير ساران رئيس Observer Research Foundation. بعدها ينظم المنتدى جلسة بعنوان “كيف نتخذ أفضل القرارات في عالم المتغيرات السريعة؟” يشارك فيها جون كليفتون، الرئيس التنفيذي لـGallup، وتسدل جلسة الاستقرار والحوكمة.. نظرة حول العقد المقبل، التي يشارك فيها بول دولان أستاذ العلوم السلوكية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، الستار على فعاليات المنتدى.

ويشهد اليوم الأول جلسة بعنوان “كيف تستطيع الحكومات التخطيط لمدن المستقبل؟” يشارك فيها باهراش باجريان الرئيس التنفيذي لـ URB، وإنجن إياز الشريك المؤسس لـATÖLYE، وجلسة بعنوان كيف نصمم المدن الذكية؟ يشارك فيها سايروس سيجاري، الرئيس التنفيذي لـ UP.Partners والبروفيسور كارلوس مورينو الخبير الدولي في المدن الذكية.

– أمن الطاقة.

ويدشن المنتدى العالمي لتكنولوجيا وسياسة المناخ فعالياته في اليوم الأول بكلمة افتتاحية لفريدريك كيمب، الرئيس والرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

ويناقش المنتدى أمن الطاقة في ظل مستقبل الانبعاثات الكربونية الصفرية، بمشاركة ماركو دوناند، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـMercuria Energy Group ومانيش بانت نائب الرئيس التنفيذي لـSchneider Electric ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي في مصدر وسعادة فرانشيسكو لاكاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وتشارك معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، في جلسة بعنوان الحوكمة العالمية للتكنولوجيا في عصر الاضطراب، مع يانوس بازستور المدير التنفيذي لمبادرة إدارة المناخ في كارنيغي وصوفيا هيلديبراند رئيس قطاع التكنولوجيا في أدنوك.

ويشهد اليوم الأول انطلاق جلسات منتدى الخبرات الخليجي، الذي يناقش مستقبل رأس المال البشري الحكومي في دول مجلس التعاون، وسبل النهوض به، وتمكين المواهب والكفاءات من مهارات المستقبل عبر عدد من الجلسات منها “حكومات المستقبل.. المواهب أساس الجاهزية”، و”العالم يتغير .. هل الحكومات الخليجية جاهزة للمستقبل؟”، و”منظومة إجادة : حوكمة الأداء لتمكين رؤية عمان 2040″، وعرض تجربة حكومة المملكة العربية السعودية، و”تنمية مهارات الموارد البشرية”، و”بيئة عمل المستقبل.. الجيل الجديد لأنظمة الموارد البشرية”، و”نظام التوظيف المركزي في حكومة دولة الكويت”.

– طاقات إبداعية.

كما يشهد اليوم الأول تدشين جلسات منتدى التوازن بين الجنسين والذي يبحث جهود الحكومات لتسريع تحقيق التوازن بين الجنسين والنمو الإقليمي، كما يشهد ورشة عمل لتطوير مشروع المجلس العالمي لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والذي يستهدف تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً.

ويشهد منتدى تبادل الخبرات الحكومية الذي تنطلق أعماله في اليوم الأول من القمة عدداً من الجلسات منها “الطريق نحو المستقبل.. تعزيز الأثر الحكومي” كما يتضمن المنتدى كلمة رئيسية يلقيها معالي رشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية تركمانستان.

وفي جلسة “إطلاق الطاقات الإبداعية وقدرات التصميم لدى قادة الحكومات” تتحدث معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، فيما يشارك سعادة خالد مصطفى، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية في جلسة “نموذج رائد من التعاون في تبادل الخبرات الحكومية”.

وتشهد جلسة “الميتا هيومان مقابل الإنسان.. تغيير قواعد اللعبة” مشاركة معالي يلينا بيجوفيتش، وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار في جمهورية صربيا، وكيرياكوس كوكينوس، نائب وزير البحث والابتكار والسياسة الرقمية في جمهورية قبرص، وكوستي بيريوس، خبير الذكاء الاصطناعي والبيانات، من Deloitte.

وفي جلسة “في عصر تحكمه البيانات.. هل تمتلك الحكومات المعلومات الكافية لدعم اتخاذ القرار؟”، يشارك سعادة كيث أزوباردي تانتي، السكرتير البرلماني للشباب والبحث والابتكار في مالطا، ومعالي ديفيكا فيدوت، وزير الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في جمهورية سيشيل ومعالي فريدريك رينفيلدت، رئيس الوزراء الثاني والثلاثون في السويد، وراجيف جاروديا، الرئيس العالمي للحلول الحكومية، في شركة Visa .

وتلقي معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة في حكومة الإمارات الكلمة الختامية في منتدى تبادل الخبرات الحكومية.

– أهداف التنمية المستدامة.

وتلقي معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي كلمة افتتاحية في منتدى أهداف التنمية المستدامة. ويتحدث في جلسة “الفجوة الرقمية.. الإجراءات نحو خطة 2030″، لي جونهوا، مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، وكرستي كالجولايد الرئيسة السابقة لجمهورية إستونيا، وجون كليفتون، الرئيس التنفيذي في Gallup وسعادة رجاء المزروعي الرئيس التنفيذي بالإنابة في الاتحاد لائتمان الصادرات.

وتشهد جلسة “الفضاء والكوكب.. السباق العالمي لإنقاذ الأرض” مشاركة معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي يلينا بيجوفيتش، وزير العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار في جمهورية صربيا، ويانا جيفورجيان رئيس الأمانة في Observations Group on Earth، وسعادة المهندس عمران شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة رئيس لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وغيوم لافورتون، نائب الرئيس، رئيس مكتب باريس SDSN ، وأندرو زولي، رئيس قسم التأثير في Planet .

وفي جلسة “أوجه المساواة تقود إجراءات متناغمة نحو عالم يسوده السلام”، تتحدث معالي حصة بوحميد، وزيرة دولة في حكومة الإمارات، وسعادة غراسا ماشيل، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في صندوق التنمية الاجتماعية ومعهد زيزلي لتطوير الطفولة، والبروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة.

ويشارك في جلسة “تحقيق أهداف التنمية المستدامة: شراكات مبتكرة ومربحة من أجل التنمية المستدامة”، مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وهنريتا فور، المديرة التنفيذية السابقة في اليونيسيف، والبروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية، والدكتور وليد آل علي أمين عام المدرسة الرقمية، فيما سيكون المحاور سعادة هالة بدري، المدير العام لهيئة دبي للثقافة والفنون.

ويجري الكشف في اليوم الأول عن الفائزين بالجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية التي تستهدف إبراز الحلول والمنهجيات والأساليب التي تستفيد من التكنولوجيا الحديثة بشكل مبتكر ويمكنها التأثير على شريحة كبيرة من السكان وتقديم منافع ملموسة، مع التأكد من قابليتها للتوسع الجغرافي العابر للحدود.

– اقتصاد مبتكر

ويدشن سعادة فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الجلسات الرئيسية في ثاني أيام القمة بجلسة تحت عنوان “نحو مستقبل يقوده الاقتصاد المبتكر”، تليها جلسة الازدهار من خلال الإبداع.. فن تشكيل المحتوى من صانعيه والتي يشارك فيها جيفري كاتزنبرج الشريك المؤسس لـDreamWorks Studios، والممثل العالمي البريطاني إدريس إلبا، ممثل وسفير النوايا الحسنة للأمم المتحدة لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

ويشارك معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ونك كليج رئيس ميتا، في جلسة رئيسية بعنوان “كيف توازن الحكومات بين تمكين الابتكار وحوكمة التكنولوجيا؟”

ويتحدث معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء وماء دبي، في جلسة رئيسية تحت عنوان ما نقدمه لـ COP28، بعد ذلك تنطلق جلسة بعنوان كل ما تحتاج معرفته لتصبح قائداً ناجحاً، يشارك فيها د. إيمي كادي عالم النفس الاجتماعي والبروفيسور في جامعة هارفرد.

– تواصل فعال.

ويدشن منتدى مستقبل الإعلام والتواصل الحكومي جلساته في اليوم الثاني، حيث يناقش طرق تطوير الإعلام الحكومي حتى يكون قادراً على التواصل الفعال ونقل الرسائل الاستراتيجية للحكومات عبر قنوات إعلامية مبتكرة ومتنوعة، تساعده على تأدية رسالته وإنجاز أهدافه.

ويحفل المنتدى بعدد من الجلسات يستهلها بعرض تجربة مركز التواصل الحكومي السعودي في تجديد الخطاب الإعلامي، بمشاركة د. عبدالله أحمد المغلوث، وكيل وزارة الإعلام للتواصل والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

كما يستعرض المنتدى في ثاني جلساته عدداً من التجارب الخليجية في الاتصال الحكومي وهل وصلت إلى مرحلة الاحترافية، بمشاركة سعادة سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات ود. عبدالله أحمد المغلوث.

وتنطلق جلسة الإعلام العربي.. بين التجديد والتقليد، بمشاركة توني خليفة، المدير العام لقناة المشهد، وعبدالرحمن أبومالج، الرئيس التنفيذي لشركة ثمانية.

كذلك يناقش المنتدى كيف يمكن للحكومات أن تنافس القطاع الخاص في الإبداع والتسويق، بمشاركة سعادة عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وغسان حرفوش، الرئيس التنفيذي لمجموعة شبكة الشرق الأوسط.

– تحقيق النمو الشامل.

ويشهد اليوم الثاني مشاركة إستير دوفلو، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد 2019، في جلسة بعنوان كيف نحارب الفقر في مجتمعاتنا الرقمية؟ تليها جلسة بعنوان دور القادة في تحقيق النمو الشامل، يشارك فيها روبرت كابلان، الخبير الدولي في مجال القيادة والعضو في جامعة هارفارد، في حين يشارك كل من جيل كاربونييه نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسعادة ميمونة محمد شريف، المدير التنفيذي لـ UN-Habitat وسعادة حمود عبدالله الجنيبي، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر، في جلسة بعنوان العمل الإنساني.. فرص جديدة لاستدامة العطاء.

ويستهل منتدى المرأة في الحكومة جلساته بجلسة “الجاهزية للقيادة.. تشكيل أجندة المستقبل” التي تشارك فيها معالي عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

فيما يشارك الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، المستشار بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان “القيادة المؤثرة.. من التمويل الجماعي إلى التحول الاقتصادي.

كذلك يشهد المنتدى عدداً من الجلسات منها “المرأة في الحكومة.. صناعة المستقبل” وتشارك فيها معالي د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر وسعادة منى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وجلسة قدرات المرأة الاستثنائية في المناصب القيادية و”أرض واحدة.. المرأة وريادة الاستدامة”.

– نهضة رقمية.

ويحفل منتدى الإدارة الحكومية العربية الذي تنطلق جلساته ثاني أيام القمة بعدد من الجلسات، يستهلها بجلسة “النهضة الرقمية.. الإدارة الحكومية أولًا” والتي يشارك فيها معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بعد ذلك تنطلق جلسات “حكومات المستقبل.. الطموح والرؤية”، “الرقمنة العربية.. هل نحن في المقدمة؟” و”الحصاد الرقمي.. هل تقوم الحكومة الرقمية بدورها في التنمية؟”، “حديث صريح.. أين التكنولوجيين العرب من رقمنة الإدارة العربية؟” و”الحصانة في عصر التحول الرقمي”.

ويتضمن جدول أعمال منتدى تحويل الأنظمة الغذائية الذي ينطلق ثاني أيام القمة كلمة افتتاحية وجلستين تجمع بين أبرز الشخصيات العالمية في مجال الأمن الغذائي والأنظمة الغذائية، وهي “تحدي الأمن الغذائي العالمي.. من المخازن إلى التعاون”، و”مستقبل الغذاء.. نظام غذائي متكيف مع الظروف المناخية “.

ويحفل منتدى التوازن بين الجنسين الذي يستعرض جهود الحكومات لتسريع تحقيق التوازن بين الجنسين والنمو الإقليمي، والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص من أجل التوازن بين الجنسين والتنمية الاقتصادية، بجلستين الأولى حوار مع سعادة هالة بدري، المدير العام لهيئة دبي للثقافة والفنون ومارجري كراوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لأبكو حول العالم، والجلسة الثانية تحت عنوان “الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل التوازن بين الجنسين والتنمية الاقتصادية”.

– آفاق مستقبلية.

ويشهد اليوم الثاني انطلاق حوارات التجارب الحكومية التي تتضمن سلسلة من المحاضرات المعرفية التي تجمع صناع القرار في القطاع الحكومي والخبراء العالميين لاستكشاف الآفاق المستقبلية لقطاع الخدمات الحكومية، وآليات تطويره وإعادة تصميم تجارب المتعاملين، ومناقشة أهم الأفكار الجديدة في هذا المجال. وتشهد الحوارات اجتماعاً تشاورياً لوزراء العمل في الدول الآسيوية واجتماعاً وزارياً لمناقشة تشكيل حكومات المستقبل وورشة عمل حول السياسات الضريبية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وجلسة مستقبل وكالات الأنباء الحكومية.

ويناقش منتدى مستقبل التعليم الذي تنطلق فعالياته في اليوم الثاني ثلاثة موضوعات رئيسية ضمن العملية التعليمية هي تطوير منظومة التعليم؛ والقوى العاملة وأهمية الاستثمار في تطوير كفاءات تعليمية قادرة على تخريج أجيال المستقبل؛ والتكنولوجيا باعتبارها أداة رئيسية لتطوير نظام تعليمي يتجاوز المفهوم التقليدي ويبني على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

ويستهل المنتدى برنامجه بكلمة افتتاحية لمعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، بعدها تنطلق جلسات “مستقبل التعليم العام والمستمر”، و”مستقبل تقييم التعليم المبكر والتعليم العام”، و”دور الشركات التقنية في تشكيل مستقبل التعليم”، و”شركات تقنيات التعليم الناشئة.. استثمارات واتجاهات”، و”إعداد وتمكين القوى العاملة في مجال التعليم” وأخيراً جلسة التعليم الإلكتروني.

كذلك يشهد اليوم الثاني جلسة خاصة عن تحضيرات مؤتمر الأطراف COP28 مع الجهات المعنية في دولة الإمارات.

قرارات مدروسة.

ويشهد اليوم الثاني الإعلان عن الفائزين بجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة التي تستهدف تحديد ابتكارات الحكومات المتميزة من كافة أنحاء العالم ومنحها التقدير الذي تستحقه، كما تسعى إلى تعزيز الدور الريادي الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار، لا سيما في القطاع الحكومي.

كما يشهد اليوم الثاني كذلك الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل وزير في العالم التي تحتفي بأصحاب المبادرات الناجحة والقابلة للتطوير والتطبيق، وذلك بهدف تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، والمرونة الحكومية، والجاهزية، والابتكار لاستشراف الإمكانات المستقبلية، وتعزيز الحوكمة لتحسين جودة حياة الأفراد في المجتمع.

– نظرة عالمية.

ويشهد اليوم الثالث عدداً من الجلسات الرئيسية منها جلسة بعنوان المرونة والاستباقية لمواجهة أزمة التنمية العالمية، والتي يلقيها معالي ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، بعدها تنطلق جلسة ما بعد 2023 .. نظرة عالمية، بعدها تأتي جلسة مدن المستقبل.. مدن بلا حدود التي يشارك فيها سعادة داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي.

كذلك يشهد اليوم الثالث جلستين رئيسيتين بعنوان “النموذج العربي في إنجاح الأحداث العالمية”، وكيف يمكننا تبني التكنولوجيا المتقدمة لمؤسسات رقمية فعالة؟

ويشهد منتدى مستقبل القيادة والإدارة أربع جلسات هي تحديات الغد.. دروس لأجيال المستقبل، وما هي أهم التوقعات المستقبلية للعقد القادم؟ ومفهوم القيادة.. قيم وسلوكيات العمل، والجيل القادم من القادة.. رؤى وتطلعات.

ويستضيف منتدى اكتشاف الآفاق المستقبلية الجديدة أربع جلسات هي “صنع القرار في القرن الحادي والعشرين.. تصورات مستقبلية” و”هل النظام العالمي بحاجة إلى إعادة برمجة؟” و”كيف ستؤثر الاكتشافات العلمية الحديثة على مستقبل البشرية؟”، وكيف يمكن للإدارة المرنة تحقيق الازدهار العالمي؟

ويتضمن منتدى مستقبل التراث الإفريقي، جلسة بعنوان “الإمارات وإفريقيا: تسخير قوة الثقافة والتراث”، وجلسة “دور حفظ التراث في نمو وتطور إفريقيا”.

– تكنولوجيا المستقبل.

ويتضمن المنتدى العالمي لتصميم المستقبل، جلسات “تصميم مستقبل بلا حدود” و”الطلب العالمي على التنظيم في عصر التحولات الجديدة”، و “التحول التنظيمي لتصميم للمستقبل”، و”إطلاق مبادرة منظومة البيئة التشريعية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات”، و”تجربة دولة الإمارات في تصميم التحولات” و”من كوريا إلى العالم” و”مختبرات التصميم المالي.. تنظيم مستقبل المال الجديد”، و”توظيف تكنولوجيا المستقبل لإعادة تنظيم واقع اليوم” و”التنظيم لآفاق جديدة”.

ويتضمن منتدى الشركات المليارية العالمي، كلمة افتتاحية يلقيها سعادة هلال المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وجلسة “الطريق إلى الشركات الناشئة العمالقة” يشارك فيها محمد بلوط، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Kitopi وتساو ياليان، المؤسس، لـTechnology IP3 ، وبهافين توراخيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Zeta .

كما يشهد المنتدى جلسة “التسويق بفعالية لجيل الألفية يشارك فيها ديفيد بيل، المؤسس والرئيس لـ Idea Farm Ventures، وجلسة “دور مؤسسي للشركات الناشئة كمواطنين عالميين” بمشاركة راسل كومر، المؤسس والرئيس التنفيذي، لـ. Paidy.

ويبحث منتدى الخدمات الحكومية آليات تصميم خدمات المستقبل، ويعيد تصور مستقبل الخدمات الحكومية القائمة على التكنولوجيا، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء ورواد الأعمال والمتخصصين العالميين في مجالات تطوير الخدمات والتكنولوجيا والرقمنة.

ويهدف المنتدى إلى تصميم مستقبل الخدمات الحكومية، من خلال استشراف التوجهات الجديدة والتحديات المستقبلية التي تواجه الحكومات، والفرص الكبرى التي توفرها التكنولوجيا المتقدمة لتطوير الجيل الجديد من خدمات المستقبل.

ويضم المنتدى عدداً من الجلسات أبرزها حوار حول مستقبل الخدمات الحكومية، و”عمليات الدفع.. ركيزة أساسية لتمكين الخدمات الاستباقية”، و” إشراك المتعاملين لتصميم مستقبل الخدمات ومراكز الخدمة”، و”الذكاء الاصطناعي.. تمكين الجيل الجديد من الخدمات الحكومية”، و” الميتافيرس.. رسم الآفاق المستقبلية لتقديم الخدمات الحكومية”.

– حياد مناخي.

ويبحث منتدى مستقبل الطاقة والاستدامة تعزيز أمن الطاقة عالمياً، والتعاون الدولي لمكافحة التغير المناخي والخروج بخطط وإجراءات تساهم في الوصول إلى الحياد المناخي. ويلقي معالي فيصل نسيم، نائب رئيس جمهورية المالديف كلمة رئيسة، كما يضم المنتدى عدداً من الجلسات منها ” هل نستطيع العيش في تناغم وانسجام مع الطبيعة؟”، و” استراتيجيات عالمية لإطعام عالم متنام”، و” كيف نتعامل مع الانبعاثات الكربونية في ظل النمو العالمي؟”.

وتقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات عدداً من الجوائز العالمية، والتي يجري توزيعها تقديراً لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لمساهماتهم الاستثنائية في بناء مجتمع أفضل للبشرية.

وتشمل الجوائز: جائزة أفضل وزير في العالم، وتحدي الجامعات العالمي لاستشراف حكومات المستقبل، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لفن عرض البيانات، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، و”هي تربح”.