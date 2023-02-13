نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يلتقي رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 07:54 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم الأحد فخامة فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك على هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023، التي تنعقد غداً وتستمر إلى الأربعاء المقبل، بمشاركة قادة ورؤساء دول وأكثر من 10 آلاف شخصية من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء شركات القطاع الخاص، والخبراء والمتخصصين في المجالات المستقبلية.

ورحب سموه بالرئيس الضيف في دولة الإمارات، مثمناً سموه حرص رئيس إفريقيا الوسطى على المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2023، ومؤكداً سموه عمق العلاقات التي تجمع البلدين، والهادفة لتحقيق الخير والازدهار للشعبين الصديقين.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفخامة فاوستين أركانج تواديرا، توقيع حكومتي دولة الإمارات، وجمهورية إفريقيا الوسطى، اتفاقية تعاون ثنائي في مجالات التحديث الحكومي، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز القدرات الحكومية وتزويدها بالأدوات وبناء قدرات الكوادر البشرية وتمكينها بأحدث الأدوات المستقبلية، بالاستفادة من تجربة دولة الإمارات الناجحة في التطور الحكومي من خلال تبادل المعارف والخبرات والنماذج التطويرية لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقع الاتفاقية معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي أوبيد نامسيو وزير الدولة ومدير ديوان رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تتبنى مشاركة المعارف والخبرات في مجالات العمل الحكومي نهجاً ثابتاً، يهدف إلى تمكين الحكومات والدول وتعزيز جاهزيتها للمستقبل بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات والأجيال المقبلة.

وقال معاليه: “إن الشراكات الثنائية في مجالات التحديث الحكومي آلية فعالة للارتقاء بمستويات الإدارة الحكومية، وتطوير العمل المؤسسي على أسس مستقبلية تمكن الحكومات من مشاركة الركب العالمي في رحلة المستقبل”، مؤكداً أن التعاون مع حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، يترجم نموذج الشراكات الهادفة الذي تسعى حكومة دولة الإمارات لترسيخه على مستوى العالم، والذي يتبنى التعاون المثمر لبناء حكومات المستقبل على أسس الجاهزية والاستباقية في مواجهة التحديات.

ويركّز التعاون الثنائي في مجالات العمل الحكومي على تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات، وبناء القدرات والكوادر البشرية، وتطوير نظم الأداء والتقييم، ودعم عمليات التطوير والابتكار الحكومي، وقيادة جهود التميز الحكومي، وإيجاد حلول فعالة واستباقية للتحديات وفق رؤية استشرافية والارتقاء بمختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية والاجتماعية لتمكين حكومات المستقبل.

وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة تستضيف في نسختها الاستثنائية تعد الأكبر في تاريخها، أكثر من 10 آلاف مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات، حيث ركزت منذ إطلاقها على تشكيل واستشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبلٍ أفضل للبشرية، وساهمت في تأسيس منظومة للشراكات الدولية القائمة على إلهام حكومات المستقبل.