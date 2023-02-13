نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 07:54 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم، معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، على هامش أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023 التي تنعقد في دبي غداً وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

ورحّب سموه بمعالي مسرور بارزاني والوفد المرافق وذلك في مستهل اللقاء الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وتناول اللقاء مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والعراق الشقيق خاصة إقليم كردستان العراق في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تخدم جهود التنمية والبناء لدى الجانبين.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي مسرور بارزاني وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عمق الروابط الأخوية المتينة والعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات بالعراق الشقيق، خاصة إقليم كردستان العراق.

من جهته، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق خلال اللقاء عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واعتزازه بالعلاقات التي تجمع جمهورية العراق وإقليم كردستان بدولة الإمارات العربية المتحدة.