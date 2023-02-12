نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الاثنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 08:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً يصبح رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:28، والمد الثاني عند الساعة 05:55، والجزر الأول عند الساعة 11:48، والجزر الثاني عند الساعة 22:53.

وبحر عمان خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:28، والمد الثاني عند الساعة 01:58، والجزر الأول عند الساعة 08:48، والجزر الثاني عند الساعة 19:49.