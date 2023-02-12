نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين أحمد بن طحنون نائباً لرئيس أركان القوات المسلحة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 06:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” مرسوماً اتحادياً بتعيين اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

وهنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، على الثقة الغالية للقيادة الرشيدة، بتعيينه نائباً لرئاسة أركان القوات المسلحة، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمجتمع.