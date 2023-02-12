نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات للفلك : غرة شعبان 21 فبراير فلكياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أوضحت جمعية الإمارات للفلك أن هلال شهر شعبان 1444 للهجرة يولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:06 صباحًا بتوقيت الامارات يوم 29 رجب 1444 هجرية الموافق 20 فبراير (يوم الرؤية ) ،وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1444 هـ يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 فلكيا.

وبحسب “وام”، قال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الهلال الجديد لشهر شعبان الذي سيتجاوز عمره لحظة الغروب 7 ساعات سيظل فوق الافق الغربي لمدة 14 دقيقة بعد غروب الشمس في ذلك اليوم ويكون لحظة الغروب على ارتفاع درجتين من الافق الغربي.

بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية أوضح الجروان أن الهلال الجديد سيبقى بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (11- 29 دقيقة) وفق الموقع الجغرافي للمكان ،ورغم صعوبة رصده بصريا في هذه الظروف والتي ستتحسن اكثر في الاجزاء الغربية.