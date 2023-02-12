نشكركم على متابعتكم خبر رئيس مجلس الشيوخ في تركمانستان يزور جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

زار فخامة قربان قلي بردي محمدوف، رئيس مجلس الشيوخ والزعيم الوطني لجمهورية تركمانستان، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه سعادة احمد الحاي الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان وسعادة الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان والوفد المرافق.

وبحسب “وام”، استهل فخامته والوفد المرافق له الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه – مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول فخامته والوفد المرافق ، يصطحبهم سعادة الدكتور يوسف العبيدلي؛ مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، ومد جسور التقارب مع مختلف ثقافات العالم، وما يتميز به عن غيره من دور العبادة.

واطلع فخامته والوفد المرافق على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه الجامع من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

و في ختام الزيارة، تم إهداء فخامته، نسخة من كتاب “بيوت الله” الذي يتناول عمارة الجوامع في التاريخ الإسلامي شاملًا جامع الشيخ زايد الكبير.